La voglia di lavorare batte i sindacati Oriocenter apre durante le feste

Ostia - giornalisti in presidio davanti alla palestra di Spada : “vogliamo la libertà di lavorare senza subire violenza” : Si sono radunati in via Forni, davanti alla palestra di Roberto Spada. Per dimostrare che non hanno paura. Per far sì che i riflettori non si spengano sul pestaggio subito dalla troupe di Nemo. Per rivendicare “la libertà di lavorare senza subire violenze”. I giornalisti si sono ritrovati questa mattina a Ostia, nel luogo in cui l’esponente del clan ha rotto con una testata il naso di Daniele Piervincenzi e picchiato con un ...