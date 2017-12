La tournée dell' Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia fa tappa a Mallnitz e

Salto con gli sci - tournée 4 Trampolini 2018 : i convocati dell’Italia. Tre gli azzurri al via : Saranno Davide Bresadola, Sebastian Colloredo ed Alex Insam i tre gli azzurri che prenderanno parte al celebre torneo dei Quattro Trapolini, in programma da venerdì 29 dicembre a sabato 6 gennaio. Gli azzurri saranno impegnati sin dal primo giorno nelle qualifiche dal trampolino tedesco HS137 di Oberstdorf (Germania), la cui gara si terrà il giorno successivo. Poi il trasferimento a Garmisch (Germania) per l’appuntamento di martedì 1 ...