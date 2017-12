La Smart solo elettrica? In città è la soluzione La svolta sarà dal 2020

Il display dello Smartphone si ripara da solo - scoperto un polimero rivoluzionario : Un team di ricercatori giapponesi ha scoperto un rivoluzionario polimero che potrebbe rivoluzionare il settore della telefonia mobile. Il nuovo materiale, una sorta di super-vetro chiamato "polyether-...

Idee regalo Natale : 10 oggetti di elettronica (Smart tv e non solo) in offerta su Amazon : È tempo di aggiornarsi. Con internet ed il progresso tecnologico i televisori hanno acquisito funzionalità che permettono un'esperienza personalizzata e allo stesso tempo continuano ad essere visti come oggetti d'arredamento da scegliere con cura. Si accede al digitale, alla Pay TV, si naviga su Internet, si gioca a videogiochi tradizionali oppure online, e si può utilizzare il televisore come schermo per tutti i nostri ...

Con Happy Holidays di ASUS sconti su Smartphone - tablet e non solo : ASUS lancia gli sconti di Natale: con Happy Holidays in promozione fino a gennaio diversi smartphone e tablet Android. L'articolo Con Happy Holidays di ASUS sconti su smartphone, tablet e non solo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google pensa a uno Smartphone Android “YouTube Edition” dedicato solo ai video : Google starebbe pensando alla possibilità di realizzare uno smartphone Android "YouTube Edition", dedicato principalmente alla visione di YouTube L'articolo Google pensa a uno smartphone Android “YouTube Edition” dedicato solo ai video è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Solo poche ore DJI Osmo Mobile - lo stabilizzatore per Smartphone costa la metà su Amazon - : Abbinato all'app DJI GO, foto e riprese video possono essere trasmesse in live-streaming o condivise istantaneamente su diversi canali di social media. La funzione ActiveTrack (non compatibile con ...

Anticipazioni Samsung S9 : novità importanti sullo Smartphone - non solo hardware : Continuano ad emergere indiscrezioni sul futuro della produzione Samsung. Dopo aver occupato le prime pagine dei principali magazine tecnologici, la Apple lascia spazio ai numerosi fan Android, da tempo sommersi dalle attenzioni nei riguardi del nuovissimo iPhone X. La società dalla mela morsicata ha chiaramente gioito per le vendite del nuovo device, che ha scansato tutti i rivali sul mercato della telefonia, fra queste chiaramente l'azienda ...

Smartphone Android in offerta 13 novembre : Moto G5 Plus - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S8 e non solo : Gli Smartphone Android in offerta oggi sono: LG G6, Moto G5 Plus, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 e Galaxy A3 2017. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 13 novembre: Moto G5 Plus, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 e non solo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Unieuro sconta tutto il catalogo del 22% - solo per domani : ottimo per gli Smartphone Android : Unieuro ci va giù pesante subito, senza aspettare il Black Friday, e per domani 11 novembre lancia una promozione ghiottissima, che farà venire l'acquolina in bocca a tutti i tecnologici. L'articolo Unieuro sconta tutto il catalogo del 22%, solo per domani: ottimo per gli smartphone Android è stato pubblicato per la prima volta su tutto Android.

UHANS MX è lo Smartphone borderless più economico sul mercato. Costa solo 60 euro! : Altre informazioni da un'ulteriore fonte inviato da darthnewsside nella categoria Scienza e Tecnologia Segnala se offensiva

Bisecu - il lucchetto da bici Smart che si inserisce da solo : Croce e delizia di ogni ciclista è il lucchetto. I furti di due ruote in Italia vanno alla grande, con una bici rubata ogni 120 secondi, e c’è chi sta trovando nuovi modi per proteggere il nostro acquisto. Bisecu è un lucchetto smart che va installato sul mozzo anteriore e blocca la ruota da solo. È connesso al cellulare e basta allontanarsi per far scattare la serratura mentre appena ci avviciniamo si sblocca. Se poi il cellulare dovesse ...

Non solo connesse ma verdi le Smart city sono in provincia : Ma che cosa significa oggi essere una città "intelligente"? Se prima i requisiti erano essenzialmente legati all'innovazione in economia e tecnologia, or... continua

Tanti Smartphone Xiaomi e non solo in offerta su Gearbest #Ottobre : solo per pochi giorni, Gearbest offre dei fenomenali Smartphone con sconti veramente imporTanti. Dalla fascia bassa a quella alta, ecco a voi alcuni dei dispositivi in offerta! MAZE Alpha La voglia di borderless è tanta, soprattutto in questo periodo nel quale le grandi case stanno producendo loro dispositivo di questo tipo. Per controbattere l’ondata di prezzi assurda per questa categoria, MAZE presenta Alpha, un device dal basso costo ...