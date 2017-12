La Pubblica Amministrazione punta tutto su Peppe

Pubblica Amministrazione : trovato lo storico accordo Video : Nella notte tra venerdì e sabato è arrivato lo storico accordo tra sindacati e Governo per la #Pubblica amministrazione. Tante le novita', ma soprattutto arriva dopo ben dieci anni l'aumento dei stipendi. Esulta con un tweet il Presidente del Consiglio, Gentiloni. Ma non si risparmia nella sua euforia anche la ministra Marianna Madia. Lo storico accordo Dopo anni, viene finalmente trovato un accordo storico tra Governo e sindacati per sbloccare ...

Pubblica Amministrazione : trovato lo storico accordo : Nella notte tra venerdì e sabato è arrivato lo storico accordo tra sindacati e Governo per la Pubblica amministrazione. Tante le novità, ma soprattutto arriva dopo ben dieci anni l'aumento dei stipendi. Esulta con un tweet il Presidente del Consiglio, Gentiloni. Ma non si risparmia nella sua euforia anche la ministra Marianna Madia. Lo storico accordo Dopo anni, viene finalmente trovato un accordo storico tra Governo e sindacati per sbloccare i ...

Secondo il Washington Post l’amministrazione Trump ha chiesto alla più importante agenzia di sanità Pubblica di non usare alcune parole nei documenti - tra cui “feto” e “transgender” : Secondo il Washington Post, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il più importante organo di controllo sulla sanità pubblica americana, di smettere di usare una lista di sette parole nei The Post Secondo il Washington Post l’amministrazione Trump ha chiesto alla più importante agenzia di sanità pubblica di non usare alcune parole nei documenti, ...

Appalti - la gara Consip per le auto di servizio della Pubblica amministrazione. Ammesso anche chi delocalizza : Consip sta per chiudere il cerchio su un appalto per la fornitura di 6.700 auto e 180 motoveicoli a noleggio a lungo termine senza conducenti. La commessa per le auto di servizio della pubblica amministrazione non è stata ancora assegnata. Ma fin da ora c’è la possibilità che il denaro pubblico finisca nelle tasche di imprese pronte a traslocare in nazioni dove la legislazione è fiscalmente meno pesante e il costo del lavoro più basso. Tra ...

Diritto all’oblio e Pubblica amministrazione : Come noto, il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR: General Data Protection Regulation) prevede all’articolo 17 il Diritto all’oblio, ossia il Diritto alla cancellazione dei propri dati personali. Questo Diritto prevede l’obbligo per i titolari (se hanno “reso pubblici” i dati personali dell’interessato, ad esempio, Pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione gli altri titolari che ...

Fisco - arriva il domicilio digitale : le raccomandate della Pubblica Amministrazione arrivano via posta certificata : Dalla primavera del 2018 tutte le multe, le cartelle esattoriali e le varie raccomandate che la pubblica amministrazione invia nelle famigerate buste verdi potrebbero sparire dalle cassette della ...

Il lavoro agile cresce del 60% : ora si punta alle Pmi e alla Pubblica Amministrazione : ROMA - Chi lavora in 'modalità agile', cioè senza vincoli di orario e di sede, ha comunque diritto, ovunque si trovi, all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Con la ...

Pubblica Amministrazione italiana - l'Ue richiama al pagamento dei fornitori : Pubblica Amministrazione lumaca. In Sicilia a Scicli ci vogliono 658 giorni per vedere saldata una fattura dal Comune.

Pubblica Amministrazione on line? Per ora resta una chimera : Il Team Digital di Diego Piacentini, commissario all’Agenda digitale presso la Presidenza del Consiglio, è ancora lontano dal produrre risultati sensibili per i cittadini che interagiscono con la Pubblica amministrazione, secondo quanto...

Pubblica Amministrazione : il nuovo contratto per statali : La Pubblica amministrazione ha dato il via al rinnovo della bozza di contratto per gli statali ora rafforzata in quanto a sanzioni, la quale prevede tra le varie novità che chi si cimenta in molestie di carattere sessuali venga licenziato. La conseguenza immediata dovuta a questi atti è la sospensione dal proprio lavoro fino ad un massimo di sei mesi e se quel comportamento dovesse essere recidivo nell'arco di due anni scatterà il licenziamento. ...

Molestie sessuali sul lavoro : nuovo contratto Pubblica Amministrazione prevede il licenziamento : Via dalla pubblica amministrazione chi «commette Molestie a carattere sessuale». La bozza del contratto per gli statali, visionata dall'ANSA, esplicita e rafforza le sanzioni da...