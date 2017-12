La MotoGP dice ancora Marquez | ma che Dovizioso!

MotoGP : clamoroso in Honda! Suppo dice addio : VALENCIA - Annuncio choc in casa Honda: il team principal della HRC Livio Suppo ha deciso di lasciare il mondo delle due ruote, secondo quanto annunciato in una conferenza stampa convocata a Valencia dopo l'ultimo Gp stagionale. Una scelta fatta per ' affrontare nuove sfide ' ha spiegato Suppo, ' la ...

MotoGP : pole a Marquez - Dovizioso solo undicesimo : Con il tempo di 1'28"386 Marc Marquez ha ottenuto la pole al termine della Q2 e domani partirà davanti a tutti nel gran premio d'Australia, classe MotoGp. Lo spagnolo targato Honda, leader del ...

MotoGP Yamaha - Rossi dice addio al Mondiale : "Siamo lenti" : MOTEGI - ' Purtroppo le gomme non vanno, né con noi né con le Tech3, dobbiamo capire e lavorarci perché siamo lenti' . Weekend da dimenticare per la Yamaha in Giappone, con Valentino Rossi costretto ...

