La favola di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Qui un estratto della storia di copertina del numero 1 di Vanity Fair, che resterà in edicola per due settimane, dal 27 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018., a sentire lui, stanno «vivendo un sogno». «È stata una di quelle situazioni in cui senti il bisogno di fare una cosa che normalmente non faresti», dicespiegando come lei e l’ex superstar degli Yankees, dopo aver esordito come coppia la primavera scorsa sul red carpet del Met Gala, sono emersi vincitori dalla lotta con i rispettivi demoni. È successo lo scorso inverno: lei stava pranzando a Beverly Hills, quando per strada ha visto passare lui. «Per poco non grido:!», racconta oggi, «ma in certe cose sono la persona più timida del mondo». Quando è uscita dal ristorante lui era ancora lì, girato di spalle. «Me ne sarei potuta tranquillamente andare», osserva. «E invece ...