La famiglia Lavazza ha acquisito il 25% dello streaming Chili

La famiglia Lavazza – che controlla l'omonima società produttrice di caffè – ha comprato per circa 25 milioni di euro il 25 per cento delle azioni del servizio di streaming italiano Chili. Lavazza diventerà uno dei principali investitori di Chili