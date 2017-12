Juventus | Allegri abbraccia Matuidi e non può farne a meno

Juventus - dopo i due giorni concessi da Allegri - oggi di nuovo al lavoro : TORINO - Allenamento pomeridiano nel giorno di Santo Stefano per la Juventus. L'ultima del girone di andata vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Verona. Archiviati i due giorni di riposo ...

Juventus - svolta tattica : il segreto di Allegri è Matuidi : Sette punti nei tre scontri diretti di dicembre contro Napoli, Inter e Roma, zero gol subiti nelle ultime 8 partite e un equilibrio ritrovato. La svolta tattica quest'anno è arrivata presto, il 1° ...

Juventus - Allegri : “‘Come al cenone di Natale in difficoltà alla fine” : Juventus, Allegri: “‘Come al cenone di Natale in difficoltà alla fine” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Allegri – “Come al cenone di Natale, siamo andati un po’ in difficoltà alla fine”. Massimiliano Allegri utilizza questa metafora, su Twitter, per analizzare la vittoria di misura sulla Roma. Come al cenone di ...

Juventus - Allegri svela : il caso Dybala e l’errore Benatia-Chiellini : Successo della Juventus contro la Roma, ecco le parole di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un pò per colpa nostra e un pò perché la Roma è una grande squadra. Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ritrovato la nostra mentalità. Potevamo fare qualcosa in più, ma vincere 1-0 è sempre bello. L’occasione concessa alla ...

Juventus-Roma 1-0 - Allegri : “Faccio i complimenti ai miei”. Di Francesco : “Siamo stati poco cattivi” : Juventus-Roma 1-0, Allegri: “Faccio i complimenti ai miei”. Di Francesco: “Siamo stati poco cattivi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma 1-0, Allegri- La Juventus ha battuto la Roma per 1 a 0 e si è riavvicinata al Napoli capolista. Al termine del match, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Premium: “Non ...

Juventus - Allegri esclude Dybala : 4-3-3 con Mandzukic e Cuadrado : "Cuadrado e Mandzukic? Devo valutare le loro condizioni oggi in allenamento...", questo quanto dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Juve-Roma. Pretattica, forse, ...

Juventus-Roma - probabili formazioni e ultimissime : per Allegri dubbio Mandzukic : Juventus-Roma, probabili formazioni e ultimissime: per Allegri dubbio Mandzukic Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma, probabili formazioni E ultimissime – Oggi è il giorno del big match. All’Allianz Stadium va di scena Juventus-Roma, il derby delle regine degli anni 80. Dopo l’inaspettata eliminazione dalla Coppa Italia con il ...

Juventus - Allegri : 'Scudetto - Roma tra le favorite. Dybala titolare? Ancora non so' : 1 di 2 Successiva VINOVO - Sarà Gonzalo Higuain a guidare l'attacco della Juventus contro la Roma . Lo conferma Massimiliano Allegri , che potrebbe rilanciare dal primo minuto anche Paulo Dybala dopo ...

Juventus - Allegri 'Roma da scudetto - sarà gara equilibrata' : TORINO - 'La Roma negli ultimi anni è sempre stata l'antagonista della Juve insieme al Napoli, ha giocatori di spessore internazionale. E' una squadra fisica, che gioca sulle ripartenze e per forza ...

Juventus-Roma - Allegri : “Ho deciso solo metà squadra. Dybala-Mandzukic insieme? Si - ma…” : Juventus-Roma, Allegri: “Ho deciso solo metà squadra. Dybala-Mandzukic insieme? Si, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Roma, Allegri- Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big mach di campionato contro la Roma. Il tecnico ha caricato l’ambiente bianconero, analizzato il match di domani e ...

Juventus - Allegri svela tutto : gli indisponibili - i dubbi di formazione ed il caso Dybala : La Juventus in campo per il big match scudetto contro la Roma, importanti indicazioni da parte di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: “gli infortunati sono Buffon, Howedes e De Sciglio. Mandzukic e Cauadrado hanno lavorato con la squadra e potrebbero essere a disposizione, valuterò oggi. La squadra sta lavorando bene, abbiamo lavorato tutta la settimana e i ragazzi sono in buona condizione. Sei decimi della squadra li ho abbastanza ...

Serie A - Juventus-Roma : la conferenza di Allegri LIVE : Quelle che Allegri ha definito "feste sul campo" cominciano domani per la Juventus: all'Allianz Stadium arriva la Roma di Eusebio Di Francesco, per un match ad alta quota. L'allenatore bianconero, ...

