Juve | questo Kane fa paura | Messi e CR7 superati dopo 7 anni

Attenta Juve - questo Tottenham sta tornando devastante : Southampton massacrato grazie all’uragano Kane : La Juventus deve stare Attenta a questo Tottenham. Dopo un inizio di campionato pessimo, la squadra di Pochettino sta ritrovando la forma messa in mostra nelle stagioni passate ed ora mette in allerta Allegri e soci. Quest’oggi contro il Southampton è andato in scena il Kane show. Il centravanti inglese ha messo a segno una tripletta davvero da favola a completare il 5-2 per il Tottenham. Una vittoria convincente, un dominio totale in ...

Juve-Inter 0-0 - Spalletti : "Potevamo fare di più - ma questo è un grandissimo punto" : Lo 0-0 finale nel derby d'Italia può andare bene all'Inter di Spalletti; i nerazzurri hanno conservato il primo posto (almeno fino a domani) ed hanno impedito il sorpasso della Juventus. Ai punti avrebbe meritato di vincere la Juve, ma nel calcio "i punti" sono solo quelli conquistati sul campo e per portare a casa il bottino pieno bisogna riuscire a segnare un gol più degli avversari. A fine partita Spalletti è parso soddisfatto non tanto ...

Juve-Inter - il pronostico di Luciano Moggi : 'Questo Var è inutile e in campo finirà così' : Il calcolo elaborato da Libero la settimana scorsa su come sarebbe oggi la classifica della serie A senza il Var, aveva svelato come, prima di Napoli-Juve, i partenopei ed i bianconeri sarebbero stati ...

Milan - visto che bravo il terzino della Juve? Non male questo De Sciglio… : Cacciato via a pesci in faccia dal Milan, anzi, forse anche qualcos’altro in faccia dato che in una lite fuori da San Siro pare siano volati anche un paio di spintoni. Mattia De Sciglio si sta prendendo le sue rivincite, come tanti altri giovani Milanisti mandati via troppo in fretta. Cristante, Darmian, Aubameyeng ed El Shaarawy vi dicono qualcosa? Nella serata di ieri il buon De Sciglio si è messo in mostra con una prestazione da 7 in ...

Juve - ha ragione Dani Alves : non ti diverti - per questo non vinci in Europa : L'URAGANO Dani - Il 34enne brasiliano è passato come un uragano sul mondo bianconero nell'ultimo anno solare : un avvio difficile, il pensiero (suo e della Juve) di lasciarsi a gennaio , poi tre mesi ...

Il Napoli batte il Milan 2-1 e mette pressione alla Juve : Montella “alla Ventura” - a proposito… bravino questo Insigne : 1/19 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Due grandissimi nomi per la Juventus - chi e quando? Questo è il dilemma : Che la Juventus proverà a migliorare ulteriormente il livello della rosa da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri è cosa praticamente certa, ma la dirigenza della società di Corso Galileo Ferraris sembra avere le idee non proprio chiare su come muoversi nella prossima sessione di mercato. Beppe Marotta e Fabio Paratici sono alla ricerca delle giuste occasioni e certamente analizzeranno nel migliore dei modi tutte le opportunità ...