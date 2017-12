Juve | nuova avventura in Serie A per Orsolini | ecco dove

Juventus - gol e squadra : la nuova vita di Higualander : TORINO - La maturazione di una persona procede con l'età, però non segue lo stesso ritmo. Si invecchia un po' ogni giorno, ma si cresce senza un andamento altrettanto costante, alternando fasi lente a ...

Calciomercato Juventus/ News - Kaderabek : nuova idea per la corsia destra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie del club bianconero: il Manchester City sembra aver deciso di cedere Danilo che non rientra nei piani di Guardiola, i campioni d'Italia in prima fila.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 09:44:00 GMT)

Juventus - nuova rivelazione di Dago. Ecco i 3 stranieri che lasciano il club : Lo spogliatoio della Juventus pare non godere di quella serenità che in questi anni ha portato vittorie e gioie. Come ha rivelato Dagospia qualche giorno fa, ci sarebbe stato un litigio tra senatori e ...

La Juve rappresenterà l’Italia nella nuova Confederations Cup 2021 : Rivoluzione in vista per il mondo del calcio dal 2021. Il Mondiale per Club passa a 24 squadre. Dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022 in Qatar si svolgerà il Mondiale, poco prima non ci sarà più la Confederations Cup…Continua a leggere →

Lite spogliatoio Juventus - nuova indiscrezione shock : “ecco quando è successo” - poi la debacle della squadra : 1/17 LaPresse/Daniele Badolato ...

Mondiale per club - dal 2021 la nuova formula : la Juve con le grandi del pianeta : Sostituirà la Confederations Cup e nascerà nel 2021: il nuovo Mondiale per club Fifa, come anticipato da più di un anno fa dalla Gazzetta , prende forma. formula - Si tratterà di un vero e proprio "...

Trussardi svela la nuova collezione per la Juve. Il video : Classe, understatement, dinamismo, fair play: valori condivisi nel sodalizio fra Trussardi e Juventus. Due simboli di italianità, con quel perfetto mix tra qualità e talento. Un incontro avvenuto in maniera naturale con la creazione di una divisa formale per il Club bianconero, che oggi allarga il suo modulo vincente con una capsule collection di accessori in edizione limitata, presentata durante un evento esclusivo nella boutique Trussardi di ...

Juventus - nuova difesa a tre aspettando Howedes : bene Matuidi - ma era fondamentale? : Juventus, nuova difesa a tre aspettando Howedes: bene Matuidi, ma era fondamentale? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, nuova difesa A TRE- Il match contro il Barcellona ha evidenziato una Juventus leggermente più solida rispetto agli ultimi match, ma ancora in netta difficoltà per quel che riguarda la costruzione del gioco. Poca lucidità e spesso ...

Juventus - inaugurata WINS : la nuova scuola internazionale nell’area della Continassa : È stata inaugurata questa mattina, alla presenza del CEO & General Manager Sport della Juventus, Giuseppe Marotta, e del CEO/CFO bianconero, Aldo Mazzia, la WINS – World International School di Torino, scuola internazionale di eccellenza che sorge all’interno dell’area della Continassa, area di sviluppo immobiliare che ospita la nuova sede sociale del club. bianconero WINS, […] L'articolo Juventus, inaugurata WINS: ...

Juve - nuova idea per la fascia destra : Secondo Rai Sport , la Juventus continua a cercare un terzino destro. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Sime Vrsaljko , terzino dell'Atlético Madrid ex Genoa e Sassuolo che piace molto ai bianconeri.

Juventus - Cuadrado terzino : nuova allegrata? : TORINO - Non avrebbe il copyright dell'intuizione perché già Vincenzo Montella aveva utilizzato Juan Cuadrado nel ruolo di terzino destro quando sedeva sulla panchina della Fiorentina, però ...

Volano Napoli - Juventus e Roma. Occhio alla sorpresa Lazio e alla nuova Inter : Volano Napoli, Juventus e Roma. Occhio alla sorpresa Lazio e alla nuova Inter Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Volano Napoli, Juventus E ROMA- Una giornata senza particolari colpi di scena, almeno non in vetta alla classifica. La Juventus s’impone a San Siro, mandando un chiaro messaggio al Napoli: “Siamo ancora qui“. Il Napoli, dal ...