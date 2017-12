Juve | Dybala non è sul mercato | Alex Sandro sì

Juve - Dybala in panchina fa gola a tutte le big : ma i bianconeri alzano il muro : Leggi l'articolo completo di Matteo Dalla Vite sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Matteo Dalla Vite

Gli occhi di Mourinho su Dybala - pronti 70 milioni per la Juve : LONDRA - Paulo Dybala fatica a trovare spazio nelle scelte di Allegri ma non ha perso estimatori in giro per l'Europa. Tra questi c'è sicuramente Josè Mourinho a cui non dispiacerebbe poter allenare ...

Juventus - Mourinho punta Dybala : lo United prepara un'offerta da 70 milioni : Josè Mourinho ha messo gli occhi su Paulo Dybala: l'indiscrezione arriva dal 'Daily Star', secondo cui il tecnico portoghese vorrebbe portare l'argentino della Juventus all'Old Trafford la prossima ...

Calciomercato Juventus - voci dall’Inghilterra : “United su Dybala - ecco l’offerta” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in chiave scudetto contro la Roma, il distacco dal Napoli che guida la classifica del campionato continua ad essere di un solo punto. In casa bianconera però tiene banco il caso Dybala, qualche panchina di troppo per l’attaccante argentino che non è più insostituibile nelle idee del tecnico Massimiliano Allegri. Dopo un inizio super di stagione, il ...

Juventus-Dybala - le ultime novità dalla Spagna : il Real Madrid tranquillizza ‘la Joya’ : La Juventus sta disputando una stagione importante tra campionato e Champions League, dopo una partenza clamorosa in grande calo l’attaccante Paulo Dybala, qualcosa sembra essersi rotto con il club bianconero dopo le ultime panchine. L’argentino non è di certo contento e potrebbe guardarsi intorno sul mercato, una cessione non è poi così lontana. Nel frattempo in Spagna non hanno dubbi, è Dybala l’obiettivo numero uno per il ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : messaggio Real a Dybala : Il numero uno del club più titolato al Mondo gli ha confermato che è lui l'obiettivo per sostituire il partente Bale.

Juventus - un Natale coi fiocchi e con il rebus Dybala : Torino, 25 dicembre 2017 - Un felice Natale quello in casa Juventus . Non c'è che dire, i bianconeri non potevano regalarsi e regalare ai propri tifosi un 25 dicembre migliore di questo. Con quello ...

Juventus : Dybala ritrova la Joya - passa il Natale con la famiglia e la fidanzata : Le tre panchine consecutive, le scelte di Max Allegri, le tantissime polemiche delle ultime settimane. Paulo Dybala per un giorno si è lasciato tutto alle spalle. D'altronde quale miglior occasione ...

Cuadrado e la staffilata a Dybala : cosa succede in allenamento in casa Juve? : “Per lui non è una fase delicata, ci sta che a volte giochi di meno, lui deve essere sempre consapevole che in ogni partita, in ogni allenamento si deve guadagnare il posto. Paulo è un grandissimo giocatore, sappiamo quello che può darci e presto sarà di nuovo in campo per darci una mano”. Parole non certo tenere quelle di Cuadrado alla Gazzetta dello sport. Sembra quasi che il colombiano sollevi un problema di scarso impegno in ...

Juventus - Cuadrado striglia Dybala : "si guadagni il posto in allenamento" : Cuadrado torna a parlare del momento di Dybala e usa parole importanti nei confronti dell'attaccante argentino della Juventus LaPresse/Alfredo Falcone Una panchina, la terza consecutiva. Contro la ...

Juve - Cuadrado : "Noi senza limiti. Dybala deve guadagnarsi il posto" : E' stata una delle sorprese della serata. Juan Cuadrado contro la Roma ha giocato dall'inizio, nonostante il dolore all'inguine che lo aveva costretto a saltare le ultime partite. "Era una partita ...

Capello al Club : 'Nessuno come la Juve - Roma da scudetto. Pjanic ricorda Pirlo' E su Dybala... : Nel posticipo della 18giornata di Serie A la Juventus h battuto la Roma, rimanendo a -1 dal Napoli capolista e dando prova di una nuova dimostrazione di forza, specie nei big match. Deicide un gol ...

Amara e necessaria la rinuncia a Dybala : la Juve così è più forte : La Juventus vince per 1-0 contro la Roma e resta in scia al Napoli capolista. Il commento dello storico Giovanni De Luna .

Juve - Allegri : 'Chiuso un ciclo importante. Dybala non è un problema' : 'Non siamo riusciti a chiudere la partita e nel finale abbiamo sofferto, un pò per colpa nostra e un pò perché la Roma è una grande squadra'. A Premium Sport, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non nasconde la sua soddisfazione per aver battuto la Roma: 'Devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo chiuso un ciclo importante, abbiamo ...