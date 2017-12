Juve | c' è la fila per Pjaca

Cuadrado e la staffilata a Dybala : cosa succede in allenamento in casa Juve? : “Per lui non è una fase delicata, ci sta che a volte giochi di meno, lui deve essere sempre consapevole che in ogni partita, in ogni allenamento si deve guadagnare il posto. Paulo è un grandissimo giocatore, sappiamo quello che può darci e presto sarà di nuovo in campo per darci una mano”. Parole non certo tenere quelle di Cuadrado alla Gazzetta dello sport. Sembra quasi che il colombiano sollevi un problema di scarso impegno in ...

Juventus-Griezmann : anche i bianconeri in fila per l’attaccante francese : Juventus-Griezmann: anche i bianconeri in fila per l’attaccante francese Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Griezmann- Fantacalcio? Forse si, forse no. La Juventus resta alla finestra per Griezmann. L’attaccante francese, in uscita dall’Atletico Madrid, resta un chiaro obiettivo di United, City e Barcellona. Occhio però alla ...

Caldara si prepara per la Juventus e rifila una frecciata Bonucci : “Io suo erede? Ecco cosa penso” : Per Mattia Caldara sono gli ultimi mesi con la maglia dell’Atalanta. A giugno il difensore si trasferirà alla Juventus e il difensore vuole farsi trovare pronto come dichiarato in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “La mia strada è tracciata, ma adesso non ci penso. In questi mesi lavorerò per migliorarmi perché ho l’obiettivo di arrivare a Torino pronto. Per la mia carriera quella sarà una tappa ...

Juventus - Dybala rischia il posto : seconda panchina di fila? : Il mondo, ora, si è capovolto. BUFFON: ASCOLTI NEDVED - E per raddrizzarlo, ecco (anche) le parole del capitano Buffon. "Dybala è un numero uno della Juve per talento e prospettiva - dice Gigi ai ...

Probabili formazioni Juventus-Inter - Serie A 2017-2018 : le ultime novità. Dybala in panchina - torna Marchisio - Santon dal 1' tra le fila nerazzurre : Sabato 9 dicembre (ore 20.45) all’Allianz Stadium di Torino la partita delle partite, tra le grandi classiche del campionato di calcio di Serie A: la sfida tra Juventus ed Inter. Separati due punti, nerazzurri e bianconeri sono pronti per regalare un grande spettacolo sul rettangolo di gioco piemontese tra due compagini dotate di grandi individualità ed una chiara identità di gioco I padroni di casa, forti del successo allo Stadio San Paolo ...

Sarri rifila una stoccata alla Juventus : “sono peggio del Benevento” : “Una squadra stanca non può chiudere la Juve in area per 70 minuti. Siamo meno brillanti nei tre giocatori offensivi, ma non abbiamo molte alternative lì davanti”. E’ questa la frase chiave dell’intervista post-partita del tecnico del Napoli Sarri dopo la sconfitta contro la Juventus. Sarri ha parlato ai microfoni di Premium sport dell’incontro, sottolineando come non abbia in panchina delle soluzioni per poter ...

Allegri accende Napoli-Juventus : si parla del calendario e il tecnico rifila una frecciata a Sarri! : Venerdì 1° dicembre andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra Napoli e Juventus. Ad infiammare il clima ci ha pensato Massimiliano Allegri che nella conferenza stampa pre Juventus-Barcellona ha lanciato una frecciata indiretta a Sarri in merito alle continue lamentele sul calendario: “Il calendario è questo e io dico che fortunatamente si gioca una volta ogni tre giorni. Dopo il Crotone avremo cinque giorni per preparare il ...