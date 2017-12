Juve | 2017 dolce-amaro | sesto scudetto di fila da record e tabù Champions

Milan - Nazionale - derby di Roma e Juve-Napoli : i tormentoni social del 2017 : Montella, Bonucci e Donnarumma i bersagli preferiti su Instagram, Facebook e Twitter, ma non solo...

Harry Kane miglior marcatore del 2017 : a febbraio la sfida di Champions contro la Juventus : 1 di 3 Successiva LONDRA - Meglio di Messi, di Cristiano Ronaldo, di Cavani e di Lewandowski. Harry Kane , capitano della Nazionale inglese e stella del Tottenham prossima avversaria della Juventus in ...

Juventus Roma 1-0 - Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : La Juve resta solo nella scia del Napoli e ricaccia indietro la Roma, ora a -7 dagli azzurri e a -6 dai bianconeri (ma con una partita da recuperare). L'articolo Juventus Roma 1-0, Giornata 18 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pagelle/ Juventus-Roma (1-0) : i voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata) : Pagelle Juventus Roma: i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata, i giudizi su migliori e peggiori nel posticipo all'Allianz Stadium (23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 23:20:00 GMT)

Serie A 2017-2018 - Juventus-Roma 1-0 : Benatia decide il big match - bianconeri secondi a -1 dal Napoli : La Juventus ha sconfitto la Roma per 1-0 nel big match della diciottesima giornata della Serie A. I bianconeri si confermano così come l’anti Napoli e si portano a un solo punto dalla capolista che nel pomeriggio aveva sconfitto la Sampdoria, mentre i giallorossi rimangono al quarto posto in classifica e mancano l’aggancio alla formazione di Max Allegri, che invece conferma la propria supremazia: contro i capitolini ha vinto le ...

Video Gol Juventus-Roma 1-0 : Highlights e Tabellino Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Juventus-Roma 1-0: Cronaca e Video Gol Benatia 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017. Juventus-Roma finisce 1-0 per la squadra di casa. Nel posticipo della 18° giornata di Serie A, i bianconeri si impongono con un gol di misura che nasconde l’enorme differenza vista in campo tra le due squadre. La squadra di Allegri infatti è superiore in tutti i settori del campo dall’inizio alla fine della partita, eccezion ...

PAGELLE/ Juventus-Roma : i voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Juventus Roma: i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata, i giudizi su migliori e peggiori nel posticipo all'Allianz Stadium (23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:32:00 GMT)

Probabili Formazioni Juventus-Roma Serie A 23-12-2017 : Finita la settimana di coppa, è tempo di riconcentrarsi sul Campionato. E’ quello che faranno sicuramente Juventus e Roma che, dopo aver affrontato rispettivamente Genoa e Torino in settimana, si affronteranno nel posticipo della 18° giornata si Serie A. Un big match che mai come quest’anno può valere uno Scudetto o quasi: entrambe le squadre infatti sono ad una manciata di punti dalla vetta della classifica, ed ogni punto ...

Calcio - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : Juventus e Roma - sfida al vertice sotto l’albero! Pericolo Samp per il Napoli : Il meglio arriva alla fine. Juventus e Roma si sfidano sabato 23 dicembre nel posticipo prenatalizio del 18° turno del campionato di Serie A 2017-2018 in un match che ha il sapore di una sfida scudetto tra due squadre in grado finora di fare il vuoto rispetto al resto della comitiva insieme al Napoli e all’Inter e di concedersi un Natale ad alta quota, a prescindere dall’esito del confronto. I bianconeri stanno attraversando un ...

Video Gol Juventus-Genoa 2-0 : Highlights e Tabellino Coppa Italia 20-12-2017 : Risultato Finale Juventus-Genoa 2-0: Cronaca e Video Gol Dybala, Higuain Coppa Italia Ottavi Finale Tim Cup 20 Dicembre 2017 All’Allianz Stadium la Juventus supera gli ottavi di finale di Coppa Italia (Tim Cup) sconfiggendo per 2-0 un Genoa che esce comunque a testa alta dalla competizione: per i bianconeri ora ai quarti ci sarà il derby con il Torino. La partita comunque è stata davvero divertente, con i bianconeri che hanno fatto ...

Coppa Italia 2017/2018 : Juventus-Genoa in diretta su Rai 1 chiude gli ottavi di finale. Ecco le partite : Bernardeschi Si chiudono questa settimana gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017/2018 con le restanti quattro partite in programma, che vedono impegnate otto squadre di Serie A, tra cui Napoli, Juventus e Roma. Ecco dove e quando seguire le partite. Coppa Italia in tv: le partite della settimana Il tabellone degli ottavi di Coppa Italia si completa a partire da questa sera con il match del San Paolo tra Napoli e Udinese, fino ...

Juventus - un 2017 da record mondiale : nessuno ha dato più giocatori alle nazionali : La società bianconera è tra le più 'saccheggiate' al mondo dalla rappresentative e in una particolare classifica detiene addirittura il record mondiale. Iniziamo ad andare a vedere la TOP 10 dei ...

Biglietti Juventus-Tottenham (13 febbraio) : come acquistare i tickets per gli ottavi di finale di andata della Champions League 2017-2018 : La Juventus affronterà il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. Questo è stato l’esito del sorteggio tenutosi a Nyon. L’urna svizzera ha riservato un ostacolo duro ai bianconeri, ma certamente alla portata della banda di Massimiliano Allegri, che hanno così evitato pericoli maggiori. Si giocherà martedì 13 febbraio: manca molto tempo ma l’attesa è alta. La Juventus vuole trovare ...