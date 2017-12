Judo - l’Italia guarda al 2018 per consolidarsi. Verso l’inizio delle qualificazioni olimpiche : Per il Judo, l’anno che sta per cominciare segnerà anche l’inizio del percorso qualificativo che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’obiettivo di tutte le nazionali, Italia compresa, sarà trovare rappresentanti competitivi in tutte le categorie per cercare di portare il maggior numero possibile di atleti alla prossima rassegna a cinque cerchi. Ad inizio anno, le certezze, per l’Italia, non sono molte, e non per ...