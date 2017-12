Ius soli | radicali | colle non sciolga

Fdi - 100mila firme contro Ius soli : (ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Fratelli d'Italia ha consegnato al Presidente Mattarella 100mila firme per dire 'no ius soli', legge con la quale il Pd e la sinistra vorrebbero rendere automatica la ...

Domani sipario sulla legislatura : Gentiloni - Grasso e Boldrini da Mattarella per certificare lo stop anche sullo Ius soli : Nemmeno l'ultimo appello della minoranza Dem a non chiudere la legislatura per provare ad approvare lo ius soli produrrà effetti. Il count down avviato al Quirinale si prepara a scoccare l'ora 'x' già Domani. Con grande imbarazzo in maggioranza Pd.Dopo la conferenza di fine anno di Paolo Gentiloni, lo stesso premier dovrebbe salire al Colle per un colloquio informale con Sergio Mattarella. Servirà ad allestire il capezzale ...

Ius soli - pressing della minoranza Pd su Mattarella. Manconi : 'Prolungare la legislatura di due settimane' : Dunque, per quale ragione al mondo - insiste - non deve continuare?. Dipende in primo luogo dal Capo dello Stato e dal presidente del Consiglio che, esattamente dieci giorni fa, conveniva con me sull'...

Finale col botto : imbarazzo in maggioranza Pd per gli appelli della minoranza sullo Ius soli. Ma la strada sembra segnata... : Come era prevedibile per una legislatura nata nel caos, il Finale è col botto. L'appello a favore dello ius soli di Gianni Cuperlo, esponente di minoranza del Pd, e della vicepresidente del partito Barbara Pollastrini produce solo tensioni tra i Dem, ma non riapre la pratica. Chiusa dalla scorsa settimana, quando al Senato è mancato il numero legale per andare avanti.A poche ore da quella che sembra la fine inesorabile della ...

100mila no contro lo Ius soli : A tempo quasi scaduto, la minoranza del Pd torna a lanciare un appello al Sergio Mattarella per un rinvio dello scioglimento delle Camere che consenta l'approvazione della legge sulla cittadinanza. Nonostante il 23 dicembre scorso, al Senato, la mancanza del numero legale in Aula sia stata causata non solo dall'assenza di Cinque Stelle e centrodestra, ma anche di 29 senatori democratici. Oggi, a due giorni dalla lettera aperta del ...

