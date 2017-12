Ius soli | giochi chiusi | Mattarella è pronto a sciogliere le Camere

Votiamo lo Ius soli : è possibile - è giusto - è nell'interesse di tutti : Dovremmo tutti unire la nostra voce, la voce delle democratiche e dei democratici, la voce di chi ama e rispetta le istituzioni, la voce di chi ha un'idea alta e nobile della politica per chiedere al Presidente della Repubblica di posticipare di qualche giorno lo scioglimento delle Camere e di consentire al Senato di discutere la legge sullo Ius Soli.Come noto esiste un accordo tra tutte le principali forze politiche perché le prossime ...

Verso lo scioglimento delle Camera - sfuma lo Ius soli : Archiviata la manovra economica e a due giorni dalla conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, la XVII legislatura si avvia a conclusione. Lo scioglimento delle Camere è imminente, probabilmente lo stesso 28 dicembre dopo l'incontro con i giornalisti parlamentari di Paolo Gentiloni.Ma sulla fine della legislatura pesa il destino dello Ius soli che sembra ormai segnato a meno di improbabili colpi di scena. Secondo quanto ...

Il 28 si sciolgono le Camere - ancora polemica su Ius soli : ROMA - Giovedì 28 dicembre terminerà la XVII legislatura della Repubblica. Ambienti parlamentari danno infatti ormai per scontato che il presidente Sergio Mattarella scioglierà le Camere allo scadere ...

Marco Minniti tra i 29 senatori del Pd che hanno disertato il voto sullo Ius soli : Ius soli, croce e mai delizia del Pd. La legge sulla cittadinanza facile per gli immigrati, come è noto, è stata affondata dal Senato il 23 dicembre : niente numero legale. Oggi, a Santo Stefano, ...

Ius soli alimenta la polemica politica - in attesa che Mattarella sciolga le Camere : Nonostante gli ultimi appelli l'approvazione della legge sembra davvero una missione impossibile prima dell'annuncio della fine della legislatura, probabilmente tra 48 ore -

Ultime chance per salvare lo Ius Soli : 18.51 "Nonostante tutti questi appelli a tempo scaduto e le lacrime di coccodrillo di molti a sinistra, sono e resto orgoglioso di aver fermato lo Ius Soli in Senato". E' il tweet del senatore della Lega, Calderoli. "Non si può affrontare la questione in fretta e furia, resuscitando una legislatura che tende finalmente a decedere", incalza Silli di FI. Di parere opposto Pollastrini, Pd:"Abbiamo il dovere di provarci". E anche Bonelli dei Verdi ...

Ius soli - il Pd non si arrende : 'La legislatura duri più tempo per approvarlo' : Il Pd non si arrende al fatto che la legge sullo ius Soli sia tramontata . O quantomeno, finge di non arrendersi (in molti, infatti, hanno disertato il voto decisivo). E così, a Santo Stefano, ecco ...

'Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza'. L'appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo Ius soli : ... che limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e ...

Ius soli - il Pd chiede più tempo : "La legislatura prosegua ancora un po'" : 'Per una buona causa, la cittadinanza (ai figli degli immigrati, ndr), la legislatura può proseguire per qualche giorno' . L'appello al premier Paolo Gentiloni arriva dal vice presidente del Partito ...

Ius soli - il Pd chiede più tempo : La legislatura prosegua ancora un po' : "Per una buona causa, la cittadinanza (ai figli degli immigrati, ndr), la legislatura può proseguire per qualche giorno". L'appello al premier Paolo Gentiloni arriva dal vice presidente del Partito democratico, Barbara Pollastrini. Che, poi, chiede anche un impegno a Matteo Renzi per portare a casa lo ius soli. "Con coraggio - chiede - si ricorra al voto di fiducia". Il pressing targato Pd arriva in ...

"Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza". L'appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo Ius soli : "Non lasciateci soli": in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento 'italiani senza cittadinanza' chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli.Nella lettera, datata 27 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del movimento, le ragazze e i ragazzi nati in Italia o all'estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese ma "senza un ...

'Mattarella rinvii lo scioglimento delle Camere per approvare lo Ius soli' : Roma, 26 dic. (askanews) 'Chiediamo il rinvio dello scioglimento delle Camere finché il Senato non affronterà in maniera responsabile la riforma della cittadinanza che riguarda più di 800 mila minori, ...

