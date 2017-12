Isis | video-appello ai lupi solitari | Armatevi e colpite gli Usa

Lavazza acquIsisce il 25% di Chili e diventa secondo azionista della piattaforma di video streaming : Lavazza investe nell'intrattenimento digitale. Una holding finanziaria riconducibile alla famiglia, proprietaria della azienda torinese di caffè, ha acquistato il 25% di Chili, piattaforma di video on ...

ATTENTATO A NATALE/ Video - Isis rivendica attacco suicida a Kabul con 6 morti : ATTENTATO di NATALE: le stragi dell'Isis contro i cristiani nel periodo in cui si celebra la nascita di Gesù. Le ultime notizie sugli attacchi suicidi, la routinizzazione del martirio(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 17:02:00 GMT)

Genova - arrestato cittadino marocchino “pronto a immolarsi per Isis” : sul suo cellulare video di azioni suicide : Un “esponente di rilievo” dell’Isis, ritornato in Europa “con l’obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi“. È questo il profilo di Nabil Benamir, 39enne marocchino, tracciato dagli investigatori. L’uomo era stato arrestato ad agosto per lesioni dolose e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna ma oggi Digos e Dda gli hanno contestato di ...

Facebook - anche un like a video Isis è indizio di apologia di terrorismo : Quanto pesa un like su Facebook? Se viene posto sotto un video inneggiante alla Guerra Santa, molto. Per un cittadino kosovaro è valsa l'espulsione dall'Italia. È stata la V sezione della Corte di Cassazione a decidere che mettere un "mi piace" ad un filmato a favore del Jihad possa essere un "indizio" di colpevolezza per apologia di terrorismo e dunque motivare la condanna alla reclusione. Il ...

Terrorismo - anche un "like" a video Isis è un indizio di colpevolezza : Secondo la Cassazione, può giustificare la custodia cautelare in carcere per apologia del Terrorismo

L'Iraq dichiara formalmente la fine della lotta contro l'Isis Video : L'#iraq ha dichiarato formalmente la fine della lotta contro lo Stato islamico dopo tre anni di pesanti combattimenti, sebbene i militanti sopravvissuti siano intenzionati a passare alla guerriglia. L'#Isis è stato cacciato da tutto il territorio che un tempo deteneva all'interno delL'Iraq, il primo ministro Haider al-Abadi, lo ha annunciato sabato a Baghdad. Al culmine della sua potenza militare, il gruppo estremista controllava quasi un terzo ...

Nuovo video-shock dell'Isis - pilota bruciato vivo : Un Nuovo video dell'orrore è stato pubblicato sul web dal sedicente Stato islamico. Un militare siriano viene incatenato a un albero. Ha la tunica rossa dei 'prigionieri' nelle mani dell'Isis. Poi la drammatica sequenza: i jihadisti gli danno fuoco. Poi, lo si sente urlare di dolore, prima che il suo corpo venga carbonizzato.Secondo le indicazioni contenute nel filmato, il militare ucciso barbaramente è il maggiore Azzam Eid, ...

Nuovo orrore dell'Isis : in un nuovo video bruciato vivo un pilota siriano : Lo Stato Islamico ha diffuso un nuovo video nel quale viene bruciato vivo un pilota siriano catturato un anno e mezzo fa nella zona di al Qalamun, a Ovest della capitale siriana Damasco. Nel lungo filmato, dal titolo "Fiamme...

Isis - pilota siriano bruciato vivo : nuova barbarie o video fake? : DAMASCO nuova barbarie dei terroristi dell'Isis: il sedicente Stato islamico ha diffuso un nuovo video in cui si vede un presunto pilota siriano catturato oltre un anno fa che viene bruciato vivo. ...

Pilota siriano bruciato vivo - incatenato ad un albero : nuovo terrificante video dell'Isis : L'Isis ha diffuso un nuovo video in cui si vede un presunto Pilota siriano catturato oltre un anno fa che viene bruciato vivo

CrIsis on Earth-X al via con Supergirl 3 e Arrow 6 : sconvolgenti ritorni - il no di Felicity e Alex e Sara (video) : E ci siamo finalmente trovati travolti da Crisis on Earth-X dopo mesi e mesi di congetture e supposizioni sul maxi crossover che ha preso il via ieri in Supergirl 3 e che darà del filo da torcere anche in Arrow 6, The Flash 4 e Legends of Tomorrow 3. In apertura dell'episodio abbiamo visto i nostri eroi alle prese con i loro cattivi nelle rispettive città almeno fino a che non arriva "la chiamata", nessuno ha ancora risposto all'invito dei ...

UltimIsisme notizie Pensioni precoci e donne : tutti in piazza e lettera UE Video : Dopo la fine del confronto tra Governo e Sindacati sul tema delle #Pensioni restano ancora insoddisfatti molti lavoratori, tra cui i precoci e chi chiede quota 41 [Video] senza penalizzazioni e le lavoratrici che vogliono l'#Opzione Donna e la sua proroga fino al 2018. In questo scenario arriva anche una nuova lettera al Governo da parte dell'UE, mentre la CGIL prepara la grande manifestazione del prossimo 2 dicembre nelle principali piazze ...

Russia : "gli Stati Uniti lavorano con l'Isis". La prova? Un'immagine tratta da un videogioco : È una gaffe non da poco quella che ha per protagonista il Ministro della Difesa russo, una gaffe legata a doppio filo a un videogioco quasi sconosciuto ma non per questo passata inosservata.Come riportato da Eurogamer.net, il Ministro aveva pubblicato una serie di immagini per mostrare come le forze militari degli Stati Uniti coprissero la ritirata dei combattenti dell'ISIS, un modo per dimostrare la collaborazione tra le due forze. In realtà le ...

Genova - video pro Isis nel cellulare : marocchino indagato per terrorismo : Passando al setaccio il suo cellulare, gli investigatori hanno trovato video di decapitazioni di prigionieri. Filmati pro Isis, che hanno convinto i pm di Genova a iscirvere sul registro degli ...