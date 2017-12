Isis | minaccia di Capodanno | Sarà un anno pieno di sangue

Isis minaccia Vienna : 'Fra poco - durante le feste ' : ROMA L'Isis minaccia un 'attacco durante le festività' a Vienna, attraverso l'immagine di un militante che tiene in mano un coltello imbrattato di sangue in una via centrale della città e, nella più ...

“Ci vediamo a New York a Natale". L'ultima minaccia dei sostenitori dell'Isis : "Ci vediamo a New York a Natale... presto". È la scritta che accompagna una delle ultime immagini di propaganda diffuse in rete da sostenitori dello Stato islamico. In questa immagine – intercettata dal sito specializzato nel monitoraggio della galassia jihadista Site – si vede un Babbo Natale, di spalle, a Times Square con accanto una scatola piena di dinamite. Di fronte una folla di passanti.Il fotomontaggio si aggiunge ad ...

Il Papa decapitato - l'ultima minaccia dell'Isis : Una raccapricciante immagine che mostra Papa Francesco decapitato è stata diffusa dal gruppo di jihadisti Wafa Media Foundation. La notizia è stata diffusa da un sito specializzato americano (Site) che monitora le attività dei gruppi estremistici islamici sul web. Nel poster si vede uno jihadista in piedi mentre trascina il Papa prigioniero e con le mani dietro la schiena. Il pontefice viene trascinato su una strada sterrata. Il terrorista ha un ...

Sarà Natale di sangue Minaccia Isis su Roma : È un'immagine inquietante. Un terrorista islamico su un'auto in via della Conciliazione a Roma mentre si dirige verso San Pietro. Il tutto in un'immagine apparsa sul Wada Media Foundation, un'organizzazione, come sottolinea ilMessaggero, molto vicina all'Isis. E nella stessa immagine appare anche un mitra e uno zaienetto sul sedile anteriore. Ma a preoccupare di più è la grande scritta che sovrasta l'immagine: ...

Isis - altra minaccia per i Mondiali 2018 con Messi ucciso e Neymar in lacrime (Foto) : Ovviamente c'è paura, è innegabile: ormai l'Isis ha ottenuto ciò che si era prefissato, ossia la diffusione del terrore su larga scala in tutto il mondo. Se anche gli eventi sportivi non sono più ...

L'Isis ora minaccia di morte pure il principino George : Ci sarebbe anche il piccolo principino George nella lista degli obiettivi dei terroristi dell'Isis. I tagliagole delle Bandiere Nere, che pure vedono sgretolarsi davanti ai propri occhi il residuo di quello Stato che per anni fu il terrore del Medio Oriente, non rinunciano a spargere il terrore in Europa, senza fermarsi nemmeno di fronte all'innocenza di un bambino.Secondo la testata inglese Mirror, il primogenito del principe William ...

Nuova minaccia dell'Isis - nel mirino ora c'è Neymar : ROMA - 'Non godrete della sicurezza fino a quando non vivremo in paesi musulmani'. Sono queste le inquietanti parole della Nuova minaccia che ha lanciato l' ISIS nei confronti di un giocatore di ...