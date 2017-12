: Appello a lupi solitari Isis,colpite Usa - murraedeus : Appello a lupi solitari Isis,colpite Usa - ginard77975521 : RT @petra_romano: - petra_romano : -

"Approfittate del fatto di poter ottenere facilmente pistole e fucili in America" e. E' l'lanciato ada un combattente dell'Isis, un americano identificato come Abu Salih al-Amriki con un accento Newyorkese. Lo riporta il sito Site. Il messaggio è contenuto in un video in cui Abu Salih descrive Trump un "cane di Roma" accusandolo di rendere l'America più vulnerabile con la sua guerra all'Islam. Nessun commento dall'Fbi. Ma gli esperti sottolineano che in Usa è più facile avere armi.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)