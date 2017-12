: Terremoto, scossa di magnitudo 5.2 in Iran: "Avvertito fino a Teheran", attivati i soccorsi (Leggo.it)… - infoitestero : Terremoto, scossa di magnitudo 5.2 in Iran: "Avvertito fino a Teheran", attivati i soccorsi (Leggo.it)… - scienzenotizie : Nuova scossa di terremoto in Iran, poco lontano dalla capitale Teheran. Paura tra la popolazione ed uffici chiusi. - infoitestero : TERREMOTO: scossa magnitudo 5.2 Richter in Iran. Una vittima (ILMETEO.it) -

Unadi terremoto dipari a 4 è stata registrata in, con epicentro non lontano dalla capitale, Teheran. Molte persone hanno trascorso la notte in strada. Non sono segnalati danni a persone o cose. Secondo gli esperti, l'evento è legato a quello di5.2 che la scorsa settimana ha scosso le province di Teheran, Alborz, Qom, Qazvin e Guilan uccidendo una persona e ferendone circa 100.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)