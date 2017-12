Iran | scossa di terremoto vicino Teheran | un morto e 56 feriti

Terremoto in Iran : scossa magnitudo 4 vicino Teheran : Una scossa di Terremoto magnitudo 4 si è verificata in Iran alle 00:24 ora locale (le 22:24 di ieri in Italia) vicino Teheran, dove è stata nettamente avvertita. Non si segnalano danni a persone o cose. L’epicentro del sisma è stato rilevato nei pressi di Malard. Nella capitale e nella città di Karaj la popolazione ha trascorso la notte in strada. Secondo gli esperti quest’ultimo sisma sarebbe legato a quello magnitudo 5.2 che la ...

Terremoto - nuova scossa in Iran : colpita la zona di Koubandan : Un Terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter ha colpito la zona di Koubandan, nel sud-est dell’Iran ma al momento non si segnalano ancora vittime o danni. L’epicentro del sisma si trova 140 chilometri a nord di Kerman, secondo il Centro sismologico dell’Università di Teheran. Fonti del posto spiegano che si tratta di una zona rurale e sembra che il Terremoto abbia causato interruzioni nella fornitura di energia elettrica. ...

Terremoti Iran : nuova scossa nella zona devastata dal sisma di novembre : Una nuova scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata in Iran, a Sarpol-e Zahab, la città della provincia occidentale di Kermanshah colpita lo scorso 12 novembre da un devastante sisma di magnitudo 7.3 che ha provocato circa 600 morti. Non vi sarebbero danni o vittime per la scossa odierna. Un altro sisma di intensità analoga è avvenuto ieri sera a Sarpol-e Zahab, subito dopo la scossa magnitudo 5.2 che ha colpito Teheran e le province ...

Terremoto Iran - scossa di magnitudo 5.2. Un morto - decine di feriti : TEHERAN Una donna è morta e almeno 30 persone sono rimaste ferite durante il Terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito ieri sera, 20 dicembre, l'Iran, con epicentro a 40 chilometri dalla capitale ...

Terremoto - forte scossa in Iran : paura a Teheran - gente in strada : Un scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata a Meshkindasht in Iran, a 40 chilometri a sudovest di Teheran. Lo ha riferito la tv di Stato precisando che la scossa si e’ verificata alle 23.28 ora locale (le 21 in Italia) e che al momento non si registrano danni a cose o a persone. Il Terremoto è stato sentito anche in altre città del nord del Paese, tra cui la capitale. In azioni le squadre di soccorso e aiuto alla ...

Terremoto in Iran - scossa di magnitudo 5.2 avvertita a Teheran - : L'epicentro del sisma a una quarantina di chilometri dalla capitale. Panico nella metropoli, la gente ha abbandonato le abitazioni ed è fuggita in strada. Al momento non si registrano danni

Iran : scossa di terremoto magnitudo 4.3 a Fars : Un terremoto magnitudo 4.3 si è verificato nel sud dell’Iran, nella provincia di Fars: lo rende noto l’agenzia di stampa Isna, che cita un comunicato del Centro sismico dell’Istituto Geofisico dell’Università di Teheran, secondo cui l’evento tellurico ha avuto epicentro a 30 km dalla località di Darab ed ipocentro a una profondità di 25 km. L'articolo Iran: scossa di terremoto magnitudo 4.3 a Fars sembra essere il ...

Iran - nuova scossa di magnitudo 6 : 04.35 Una nuova scossa di magnitudo 6 ha colpito il Kerman, in Iran. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'Agenzia sismologia italiana Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 15 km di profondità ed epicentro 65 km a nord-nordest di Kerman (capoluogo dell'omonima provincia). Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. La zona era già stata colpita ieri mattina da ...

