iPhone perso | cosa fare

: Ho perso le cuffie dell’iPhone. Sto per avere una crisi mistica. ?? - DanielaT92 : Ho perso le cuffie dell’iPhone. Sto per avere una crisi mistica. ?? - marziareb : RT @darioloc81: Una volta sapevo a memoria i numeri di telefono di tutti i miei amici e parenti tipo keanu Reeves in Johnny Mnemonic, adess… - johnnvie : Raga ho di nuovo l’iPhone ma ho perso l’account di Love Live... piango - Paolor_it : @civati @MedhiBenatia Ho perso 5 minuti della mia esistenza a leggere questa discussione. Poi ho pensato che nello… - fvdericvo : @Benji_Mascolo QUINDI L’IPHONE X È PERSO HAAHAHHA -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Per quanto possa far arrabbiare e essere spiacevole, perdere il proprio smartphone è un fatto accaduto a migliaia dine. Può capitare di lasciarlo sul tavolino di un bar, di farlo inavvertitamente cadere di tasca o anche di essere vittima di un furto. Per tutte queste ipotesi analizzeremo le azioni da intraprendere in casi di. Prima di tutto però vediamo quali sono le possibili situazioni in cui ci possiamo imbattere. Scopriremo che se siamo stati previdenti e fortunati, sarà possibili addirittura rintracciarlo.: come proteggerlo Nelle impostazioni di iOS, è presente una voce che può davverola differenza in caso dio smarrito. Questa opzione si chiama “trova il mio” e sfrutta la geo-localizzazione per tentare di rintracciarlo. Per attivarla seguiremo una breve procedura che ci consentirà poi di prendere il controllo ...