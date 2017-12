Inter | se ci sei batti un…il Milan!

Magazine cinese (Titan) strattona Suning : 'Se sei patriota lascia l'Inter' : La nota dei ministeri però è riferita a chi opera nel mondo dello sport all'estero. Così almeno la intende Titan, il Magazine sportivo che riporta la notizia, e titola: 'Se Suning è un vero patriota ...

Bardonecchia - Intercettati i sei migranti in fuga verso la Francia : Si erano persi nel tragitto verso il Colle della Scala. Dieci giorni fa numerosi immigrati salvati dall'assideramento

Musei - direttore Cam Interrompe protesta : "Quello che è certo è che io non ce la faccio più", si sfoga il direttore, "Dopo tredici anni ci aspettiamo che la politica trovi anche per noi una soluzione".

Musei - direttore Cam Interrompe protesta : "Quello che è certo è che io non ce la faccio più", si sfoga il direttore, "Dopo tredici anni ci aspettiamo che la politica trovi anche per noi una soluzione".

Inter - adesso sei grande : le gare contro Roma - Napoli e Juve lo rivelano - ma c’è qualcosa che va sistemata… : L’Inter fuga anche gli ultimi piccoli dubbi in merito alle potenzialità in questa stagione iniziata alla grande. adesso, dopo lo scontro al vertice con la Juventus, si può asserire con buoni dati di fatto che i nerazzurri sono una grande squadra che potrà lottare sino alla fine per lo scudetto con i bianconeri, il Napoli e la Roma. Le gare contro le tre big del nostro campionato parlano chiaro. I nerazzurri negli scontri diretti hanno ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol e live score : Inter - sei da scudetto? (16a giornata) : Risultati Serie A, Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di sabato (16a giornata). Inizia oggi il nuovo turno del massimo torneo calcistico d’Italia(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 11:53:00 GMT)

“Non è più madre”/ Scappa con l'amante e lascia 4 bimbi - il tribunale : “non te ne sei mai Interessata” : Una donna si è vista revocare la potestà genitoriale dal tribunale dei Minori di Salerno per aver abbandonato i suoi quattro figli ed essere fuggita assieme al suo amante (Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 07:48:00 GMT)

RODRIGO ALVES / Il Ken Umano si prepara ad un nuovo Intervento chirurgico : si farà rimuovere sei costole : RODRIGO ALVES, il Ken Umano ha annunciato a Domenica Live che si sottoporrà presto ad un nuovo intervento chirurgico con la rimozione di sei costole.(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 12:08:00 GMT)

Inter - continua la grana Gabigol : il brasiliano in discoteca alle sei del mattino : Inter, continua la grana Gabigol: il brasiliano in discoteca alle sei del mattino Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, continua LA grana Gabigol – Acquistato dall’Inter negli ultimi giorni del mercato estivo del 2016, Gabigol doveva essere il giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla squadra all’epoca guidata da Frank De ...

Bentancur snobba Inter e Roma : ma sei certo che l’avversaria per lo scudetto sia solo il Napoli? : “Il Napoli e’ il nostro principale avversario, e’ distante 4 punti e fra poco lo affronteremo, ma dobbiamo pensare a una partita alla volta, cominciando da domenica”. Rodrigo Bentancur indica nei partenopei, attualmente al comando della classifica, l’ostacolo principale fra la Juventus e il settimo scudetto, obiettivo che i bianconeri vogliono centrare a tutti i costi, anche per smentire chi li vede meno ...

Sci alpino - Elena Curtoni operata a Milano. Intervento riuscito - ricucito il legamento crociato destro. Sei mesi per il recupero : Elena Curtoni è stata operata oggi a Milano dopo la caduta in allenamento a Copper Mountain. L’equipe medica guidata dal dottor Andrea Panzeri ha provveduto a ricucire il legamento crociato del ginocchio destro e alla saturazione del menisco mediale. Come ha dichiarato il medico alla Fisi, l’Intervento chirurgico è perfettamente riuscito. I tempi di recupero per la 26enne si aggirano attorno ai sei mesi, speriamo di rivederla in ...

Trevisani : 'Inter - sei forte! Ma scordati il 7-1 dell'anno scorso' Sky : Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, è convinto che la sfida dell'Inter contro l'Atalanta sarà molto equilibrata. L'Inter si è rinforzata molto rispetto alla scorsa stagione ma le vittorie passano anche dagli episodi e nel match ...

Camille Cabaltera a X Factor 2017 sulle note di Sorry Not Sorry di Demi Lovato : “Sei l’ospite Internazionale ogni settimana” (video) : sulle note di Sorry Not Sorry di Demi Lovato, Camille Cabaltera a X Factor 2017 ha infiammato l'X Factor Arena di Milano. Il brano, singolo estratto dall'ultimo album della cantante statunitense, è stato assegnato a Camille da Levante come regalo per le precedenti esibizioni, ritenute dalla giudice impeccabili e sempre sul pezzo. Si può dire che Camille Cabaltera a X Factor 2017 abbia giocato in casa, con una grande hit perfettamente nelle ...

Inter - con Spalletti sei da urlo. Difesa da grande e Icardi punta di diamante : Un'identità smarrita ritrovata, sia in termini di gioco che di personalità, per ricominciare a credere nei propri mezzi. In sostanza, consapevolezza e fiducia: l'Inter di questo avvio di stagione può ...