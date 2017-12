Inter | Ausilio | Pastore? Ora è prematuro

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore è forte - ma ci sono dei paletti...' : MILANO - 'Pastore? La sua qualità non si discute, ma ora è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Conosco anche i paletti che abbiamo, che non sono di natura tecnica, e io devo lavorare anche con quelli'...

Calciomercato Inter - parla Ausilio : Interessanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Inter – L’Inter è in campo per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, prima del match Interessanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni della Rai: “siamo contenti del gruppo che abbiamo. Poi se troviamo un giocatore di qualità che ci dia qualcosa di più, anzi qualcosa di diverso. Se troviamo chi ci aggiunge diversità, caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e se sul mercato esiste un ...

Inter - Ausilio parla con il ds del Sassuolo : ecco l'incredibile scenario Video : Oggi l'Inter di Luciano Spalletti incontrera' il Sassuolo al Mapei Stadium per la diciottesima e penultima giornata di campionato del girone di andata. Prima della gara il ds dell'Inter, Piero #Ausilio, è stato visto con il ds del Sassuolo Carnevali. ecco il possibile scenario raccontato a Sky Sport. Confronto di mercato? I ds di Inter e Sassuolo sono stati inquadrati a bordo campo dalle telecamere di Sky Sport. Secondo i colleghi di Sky ...

“Difficili migliorare questa rosa” - Ausilio sa di mentire : così l’Inter rischia di non qualificarsi in Champions League : “Difficili migliorare questa rosa”, sono queste le parole di Ausilio sull’Inter, è un pò come mettere le mani avanti in vista della finestra di mercato di gennaio con i nerazzurri che dovevano essere grandi protagonisti ma molto probabilmente resterà solo un sogno per i tifosi. Sì perchè l’Inter deve fare i conti con il Fair Play Finanziario ma questo non può essere assolutamente una giustificazione per non rinforzare la ...

Calciomercato Inter - parla Ausilio : da Pastore agli altri giocatori che verranno valutati : Calciomercato Inter – Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, nel pre-gara del match con il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni incentrate soprattutto sul mercato: “Pastore? Al di là delle smentite di rito dico che non c’è mai stato nulla oltre alla stima e alla considerazioni. Migliorare questa squadra è difficile. Qualcosa si può pensare di fare ma non ...

Balotelli : 'L'altro giorno ho detto ad Ausilio che tornerei all'Inter...' : 'L' Inter è un grande club, lì sono stato benissimo'. Parola di Mario Balotelli a La Gazzetta dello Sport : 'L'altro giorno ho parlato con Ausilio e gli ho detto che tornerei volentieri in nerazzurro, ma era... così, per ridere'.

Inter - Ausilio : "Derby? Pressione sul Milan". Spalletti : "Tifosi stateci vicino" : Auguri a tutti i fan nerazzurri in giro per il mondo, sempre più fantastici. Caricatevi - aggiunge con sorriso Zhang- , siate eccitati. Divertitevi e... andiamo a comandare". Alla cena, a cui ...

Inter - Ausilio : 'Siamo pronti e vogliamo vincere trofei' : 'Non ci si ferma mai e noi siamo pronti. Ci sono gare importanti, non bastava il campionato, c'è anche il derby di Coppa Italia e ci faremo trovare pronti'. Così il direttore sportivo dell'Inter Piero ...

Calciomercato Inter - “due colpi in uno” : Ausilio tenta una mossa a sorpresa : Calciomercato Inter – L’Inter necessita di rinforzi, questo oramai è chiaro a tutti. Mister Spalletti è stato chiaro in tal senso ed i suoi messaggi alla società sono stati frequenti ed anche altisonanti nelle ultime settimane. Adesso Sabatini ed Ausilio si sono messi al lavoro alla ricerca di profili Interessanti, le trattative pullulano a centrocampo, ma non solo. All’Inter arriverà di certo un difensore. Si è tanto parlato ...

Inter - Spalletti punge di nuovo la società sul mercato e ‘snobba’ Ausilio : Intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’, Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta rimediata dalla sua Inter contro l’Udinese: “Dispiace perdere, forse anche perché è passato un pochino di tempo e non eravamo abituati. Ce la siamo andata a cercare, nel secondo tempo senza la pressione degli avversari abbiamo fatto degli sbagli sembrando timidi nelle scelte da prendere. Loro sono stati bravi, facendo valere la loro ...

Ausilio : "Difficile migliorare l'Inter" : MILANO - Nel pre partita di Inter-Udinese il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato del mercato di gennaio facendo capire che il club non è intenzionato a fare spese folli: 'Fare mercato a gennaio è ...