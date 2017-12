Infortunio Donnarumma Problema all’inguine per il portiere del Milan | derby a rischio

Infortunio Donnarumma - problemi per il portiere del Milan : le ultime : Infortunio Donnarumma – Si avvicina la gara di Coppa Italia tra Milan ed Inter, una partita fondamentale soprattutto per la squadra rossonera. Gli uomini di Gattuso stanno infatti attraversando un momento difficilissimo e la panchina dell’allenatore rossonero già traballa, già dal derby il Milan deve svoltare. Nel frattempo secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ piccolo problema all’inguine per Donnarumma, il ...