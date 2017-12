industria 40 made in italy

: RT @CarloCalenda: Vi vedo belli carichi in questi giorni di festa! Io mi occupo di ILVA, Alitalia, Alcoa, Piombino, Ideal Standard, Industr… - GLapidem : RT @CarloCalenda: Vi vedo belli carichi in questi giorni di festa! Io mi occupo di ILVA, Alitalia, Alcoa, Piombino, Ideal Standard, Industr… - Iron107811791 : RT @CarloCalenda: Vi vedo belli carichi in questi giorni di festa! Io mi occupo di ILVA, Alitalia, Alcoa, Piombino, Ideal Standard, Industr… - DossiCarla : RT @CarloCalenda: Vi vedo belli carichi in questi giorni di festa! Io mi occupo di ILVA, Alitalia, Alcoa, Piombino, Ideal Standard, Industr… - lorenzodalai : RT @CarloCalenda: Vi vedo belli carichi in questi giorni di festa! Io mi occupo di ILVA, Alitalia, Alcoa, Piombino, Ideal Standard, Industr… - sasabarone1 : RT @CarloCalenda: Vi vedo belli carichi in questi giorni di festa! Io mi occupo di ILVA, Alitalia, Alcoa, Piombino, Ideal Standard, Industr… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Investimenti, innovazione, competitività: cogliere tutte le opportunità della quarta rivoluzionele senza paure e in modo concreto. Sono state queste le linee guida del ministero dello Sviluppo Economico nei 5 anni di legislatura per rendere l'Italia un Paese più moderno e al passo con i cambiamenti tecnologici. Le principali azioni vanno da4.0 al piano straordinario delin, dal varo della Strategia energetica nazionale (Sen) a quella per la banda ultralarga, fino a policy a sostegno delle startup e Pmi innovative. I risultati del piano4.0 I numeri del piano4.0, presentato a settembre del 2016, parlano da soli: incentivi fiscali per 13 miliardi di euro, distribuiti in sette anni tra il 2018 e il 2024. Un aumento di spesa privata per un totale di 24 miliardi: +10 miliardi in innovazione ...