: Indiscrezioni su Pokemon per Switch: modifiche al sistema di combattimento in arrivo? #Pokemon - Eurogamer_it : Indiscrezioni su Pokemon per Switch: modifiche al sistema di combattimento in arrivo? #Pokemon - Console_Tribe : Nuove indiscrezioni sul Pokémon per Nintendo Switch, ambientazione ispirata dall’Italia? - - gamesnmoreit : Pokémon per Switch – Ecco nuove indiscrezioni sul prossimo capitolo della serie -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Sappiamo tutti che il prossimo capitolo principale della celebre saga deiuscirà per la nuova console arrivata in casa Nintendo,, ma per un po' di tempo non si è saputo altro.Ora invece, come riferisce Nintendoenthusiast, pochi giorni prima del nuovo anno sembrerebbe ci siano delleriguardo il nuovo capitolo in. Vale la pena ricordare che si tratta diin alcun modo confermate, per cui vanno prese come tali. Tornando a noi, ecco cosa sarebbe emerso: Pensate questepossano rivelarsi plausibili?Read more…