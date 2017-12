Incidente per ambulanza della Croce Bianca del Canavese | morto Michele Roscio

Drammatico Incidente in Thailandia. Lutto per la scomparsa di Giovanni Spatafora : Un grave Lutto ha colpito la comunità di Albissola Marina per la scomparsa di Giovanni Spatafora, 60 anni, ex impresario edile originario della Calabria che ha perso la vita in un grave incidente ...

Gualdo Tadino - Incidente in viale don Bosco : giovane trasferito a Perugia Scontro tra due auto alle prime ore del 25 dicembre : Gualdo Tadino incidente stradale in viale Don Bosco. A rimanere gravemente ferito un ventenne, M. R. che, con il suo mezzo, è andato a sbattere contro un'altra auto, il cui conducente è uscito illeso. ...

Perugia - Incidente sul raccordo : scende dall'auto e la abbandona Qualche disagio al traffico nel momento della rimozione : Perugia " Fa incidente con l'auto, una Toyota Rav 4, lungo il r accordo autostradale Perugia-Bettolle e poi si allontana a piedi lasciando il mezzo lì. E' accaduto all'altezza dello svincolo di ...

A Mosca almeno quattro persone sono morte a causa di un Incidente che ha coinvolto un autobus : A Mosca, in Russia, almeno quattro persone sono morte e altre sono state ferite dopo che un autista di autobus ha perso il controllo del mezzo che stava guidando e ha sterzato facendolo finire in un affollato sottopassaggio pedonale. L’incidente The post A Mosca almeno quattro persone sono morte a causa di un incidente che ha coinvolto un autobus appeared first on Il Post.

Incidenti in Montagna : Incidente con il bob sulla neve - coppia recuperata con l’elicottero : Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto ieri mattina a Campocatino, in provincia di Frosinone, per recuperare una coppia rimasta infortunata durante una discesa sulla neve con un bob. I due non si sono accorti di un dosso di circa un metro d’altezza e, cadendo dopo il salto, hanno riportato due traumi alla schiena. L’uomo, che conduceva il bob, è rimasto ferito anche alla caviglia. Sul posto è subito ...

Valencia - Incidente d'auto per Marcelino : scontro con un cinghiale : Non sarà un Natale indimenticabile per Marcelino Garcia Toral. L'allenatore del Valencia infatti, che ieri ha incassato la terza sconfitta nelle ultime 4 giornate di Liga perdendo al "Mestalla" 0-1 ...

Incidente in azienda : muore un operaio - grave studente stagista in alternanza scuola-lavoro : Un operaio morto e uno studente, impegnato in un progetto di alternanza scuola-lavoro, ferito gravemente. È successo giovedì scorso nell'azienda faentina Sueco dove i due erano al lavoro, entrambi ...

Incidente stradale/ Pioltello - si perde e si ferma in strada : auto lo centra - morto 39enne (24 dicembre 2017) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 24 dicembre 2017. Pioltello, si perde e si ferma in strada: auto lo centra, morto 39enne. Schianto nel curvone delle cento lire, grave 19enne(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 11:25:00 GMT)

Almeno 32 persone sono morte nell’Incidente a un pullman nel Rajasthan - nell’India settentrionale : In India Almeno 32 persone sono morte e sette sono state ferite – tre gravemente – in un incidente che ha coinvolto un pullman, che questa mattina è uscito di strada cadendo da un ponte nel fiume sottostante, il Morel, The post Almeno 32 persone sono morte nell’incidente a un pullman nel Rajasthan, nell’India settentrionale appeared first on Il Post.

Tennis - Venus Williams scagionata per l'Incidente mortale : Può tirare un sospiro di sollievo, Venus Williams : non ci saranno conseguenze penali o giudiziarie per lei in relazione all' incidente stradale del 9 giugno scorso a Palm Beach (in Florida) nel quale ...

Bruno Barbieri a DM : «Dopo Masterchef farò 4 Hotel. La stella Michelin tolta a Cracco? Un Incidente di percorso» : Bruno Barbieri Presente all’appello. Bruno Barbieri non poteva mancare nella settima edizione di Masterchef Italia: e infatti è ancora lì. Da buon veterano del cooking show targato Sky Uno (di cui è protagonista sin dalla stagione d’esordio), lo chef emiliano tornerà anche quest’anno ad indossare i panni del giudice, affiancato da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e dalla new entry Antonia Klugmann. In concomitanza con la ...

Salerno - grave Incidente al porto : muore operaio 42enne : Salerno. Ancora un incidente sul lavoro. Nella giornata odierna un operaio di 42 anni, B. T., è rimasto gravemente ferito mentre lavorava al porto di Salerno: dalle prime informazioni pervenute sembra ...