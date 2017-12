In Sardegna c' è una banca che conserva solo semi dal valore inestimabile

Scandola deve arrendersi alla sfortuna nel Rally Italia Sardegna : Ad onore di cronaca almeno 7/8 delle 12 WRC2 in gara hanno avuto difficolta in questa PS tra forature, uscite di strada e problemi meccanici ben piu seri. Peccato perche senza quel piccolo forellino ...

Intesa sulle servitù militari in Sardegna - i comitati : "Le dismissioni sono una farsa" : A Foras, assemblea composta da comitati, collettivi, associazioni, realtà politiche e individui che si oppongono "all’occupazione militare della Sardegna", è fortemente critica sul

M5S : di cosa è indagata una sindaca grillina in Sardegna Video : La sindaca di Dorgali comune in provincia di Nuoro, Maria Itria Fancello, eletta sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato nel pomeriggio di ieri un post sul proprio profilo Facebook attraverso il quale informa i cittadini di essere indagata per turbativa d'asta. Insieme a lei, risulterebbe indagato anche il marito, ex dipendente della cooperativa Ghivine, e un'assessore della giunta, Fabrizio Corrias. Il post della prima cittadina ...

Doppia tappa in Sardegna per Niccolò Fabi in concerto con il tour di 'Una somma di piccole cose' : Mentre c'è già il tutto esaurito per l'appuntamento cagliaritano , inserito all'interno della rassegna " Pop ad impatto Zero " nell'ambito del festival internazionale Musica e Spettacoli 2017 ...

Banca Generali punta sulla Sardegna con una nuova sede a Cagliari : Roma, (askanews) - Banca Generali apre una nuova sede a Cagliari perespandere la sua rete di prossimità alle famiglie e alle imprese, centrale nella filosofia del gruppo. Nella nuova agenzia del ...

Alluvione Sardegna : a Olbia una fiaccolata per non dimenticare : E’ ormai giunto e trascorso il quarto anniversario della tragica Alluvione che ha sconvolto la Sardegna, ed Olbia si è raccolta in una marcia silenziosa in ricordo delle vittime. La sera del 18 novembre 2013 hanno perso la vita dieci persone, uomini, donne e bambini. Un corteo di fiaccole ha illuminato ieri sera le strade più colpite dal ciclone, come via Aspromonte, via Lazio, zona Bandinu, in via Belgio L'articolo Alluvione Sardegna: a ...

Maltempo Sardegna : mareggiata a Cagliari - affonda una barca : Le forti raffiche di vento che hanno sferzato la Sardegna nelle scorse ore e le mareggiate hanno creato diversi disagi nel Cagliaritano, a Oristano e nel Sulcis: al molo Sant’Elmo a Cagliari, una barca che era ormeggiata è affondata a causa delle onde: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che procederanno al recupero appena le condizioni meteo lo consentiranno. Intervento in mattinata a Villaputzu, nel Sarrabus, per alcuni rami ...

Meloni - minacce di morte da una pagina Facebook che organizza gli sbarchi di algerini in Sardegna : 'La senatrice italiana (Giorgia Meloni, ndr ) ha pubblicato un articolo sulla nostra pagina? Una pallottola in testa ... per il suo bene'. Tutto è nato da un post su Facebook scritto da Giorgia Meloni ...

Porti e crociere - storica svolta "rosa" della Sardegna. Una donna nominata nel board di MedCruise : CAGLIARI - La Sardegna sale ai vertici dell'associazione MedCruise. Valeria Mangiarotti, responsabile marketing, è stata eletta insieme ad altre due italiane nel board. La Sardegna ritorna ai vertici ...