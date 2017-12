In fabbriche dismesse o negli atelier tutta l' arte è effimera

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) «Storico esponente della scena italiana dell'urbana, laureato in disegno Industriale presso il Politecnico di Milano, è considerato uno dei primi e maggiori esponenti del post-graffitismo astratto a livello nazionale ed europeo». Copiare Wikipedia è dozzinale, lo fanno tutti, virgolettare la gloriosa Treccani è molto più elegante e poi mi serve per mostrare quanto gli street artist siano ormai inseriti nella cultura ufficiale. Guido Bisagni, in108, è un piemontese cortese e un muralista non moralista, caso abbastanza raro in un ambiente zuppo di ideologia (ideologia da centro sociale, ovvio). Altrettanto raro il suo rapporto con l'astrazione storica (Kandinsky, Malevic, Jean Arp), un buon vaccino contro la figurazione a base di uccelli, serpenti e topi che avanza, sorta di peste animale, sui muri delle nostre incolpevoli città.La Treccani scrive ...