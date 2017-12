In Egitto sono stati impiccati 15 uomini che erano stati condannati per terrorismo

In Egitto stato di allerta ai massimi livelli dopo la strage in moschea. Le vittime sono più di 300 : È stata una strage , uno degli attacchi più sanguinosi al mondo dopo gli attentati dell'11 settembre. Oggi i parenti delle vittime si sono radunati davanti all'ospedale di Ismailia, vicino al Canale ...

Almeno trenta poliziotti sono stati uccisi in Egitto durante un’operazione anti terrorismo : Almeno trenta poliziotti sono morti venerdì durante un’operazione antiterrorismo nell’oasi di Bahariya, nel deserto occidentale egiziano. L’obiettivo della polizia era il nascondiglio di otto membri di Hasm, un gruppo islamista radicale egiziano, che ha rivendicato numerosi attacchi nel corso dell’ultimo anno ed The post Almeno trenta poliziotti sono stati uccisi in Egitto durante un’operazione anti terrorismo ...