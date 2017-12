In 50 mila per il derby | ecco come Milan e Inter si spartiranno l’incasso

Mourinho perde la testa : "noi come milan e Inter. 300 mln? Il City paga i terzini come gli attaccanti" : Dopo il pareggio con il Burnley, José Mourinho perde la testa: "noi siamo come Milan e Inter. Ma se il City…" LaPresse/PA Un pareggio contro il Burnley che sa tanto di sconfitta, momento delicato per ...

Incredibile milan - i rossoneri pensano a Mancini per la prossima stagione : due i principali ostacoli : Il Milan al momento sta disputando una stagione da dimenticare, dopo i tanti investimenti in estate raggiungere la qualificazione in Champions League rappresentava l’obiettivo minimo, adesso invece è solo un sogno. La maggior parte degli acquisti si sono rivelati un flop, l’allenatore Vincenzo Montella è stato giustamente allontanato dopo le tante sconfitte ma con l’arrivo di Gattuso non è stata presa la decisione giusta. La ...

Peggio di "Spelacchio" : polemiche a Belgrado per l'albero da 83mila euro : Paese che vai albero di Natale che trovi. Incredibilmente (perché era oggettivamente difficile) Peggio di Roma, con l'ormai noto e rinsecchito "...

milan - Han Li : "Siamo qui e resteremo". Yonghong Li in città per il derby : Intorno alle 8.30 Yonghong Li è atterrato al Terminal 1 dell'aeroporto di Milano-Malpensa con un volo proveniente da Zurigo. Il presidente del Milan - come annunciato - sarà presente questa sera al '...

milan - vigilia agitata per capire se Donnarumma andrà in campo : MilanO - vigilia del derby movimentata quella che ha visto coinvolto Gigio Donnarumma. Il portiere classe '99, nel corso della mattinata odierna, sosterrà un provino per stabilire se riuscirà o meno a ...

milan-Inter - probabili formazioni e ultimissime : panchina Perisic - Bonaventura ritorna al passato : Milan-Inter, probabili formazioni e ultimissime: panchina Perisic, Bonaventura ritorna al passato Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Inter, probabili formazioni E ultimissime – Serata di derby a San Siro, con Milan e Inter che si sfideranno per un posto in semifinale di Coppa Italia. Due squadre che vedono il match come un’opportunità di ...

milan-Inter - derby di Coppa Italia. Ecco perché Spalletti rischia più di Gattuso : Il suo impatto sul mondo Milan è stato deludente dal punto di vista numerico e della scossa impressa all'ambiente. Rino è certamente il meno colpevole della situazione, in gran parte ereditata, però ...

milan - per la panchina riecco Mancini : La Gazzetta dello Sport in edicola oggi rilancia il nome di Roberto Mancini, che non è felice allo Zenit San Pietroburgo . Gli ostacoli per il Milan sono rappresentati dalla possibile concorrenza ...

Sardegna : stanziati 187 mila euro per la promozione agroalimentare : Nei giorni scorsi la Giunta della Regione Sardegna, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, ha stanziato 187 mila euro per la realizzazione di azioni di informazione e promozione dei prodotti dell’agroalimentare. “Vogliamo dare ulteriore visibilità alle nostre eccellenze dell’agroalimentare, le migliori espressioni di un settore che ha grandi potenzialità e che, attraverso azioni di promozione mirate, può conquistare nuovi ...

Londra - quando lo smog uccise 12mila persone : la storia che pochi ricordano : Tra auto e impianti di riscaldamento, l’allarme smog nelle nostre città è sempre molto alto. Soprattutto in quelle del Nord, dove la condensa della nebbia fa sì che le sostanze nocive nell’aria non si diradino facilmente e finiscano diritte nei nostri polmoni. Certo, le auto di ultima generazione (siamo arrivati a Euro 6) inquinano molto meno. Ma il Co2 è ancora molto alto, così come le polveri sottili rilasciate dal diesel (ossido di azoto – il ...

milan-Inter è il derby della paura : la Coppa Italia per allontanare la crisi : Vale una finale di Coppa del Mondo per noi. Nessuno si aspettava un momento con tutte queste difficoltà. Questa partita ci può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati " Gennaro Gattuso -...

Ex star del milan Weah sfida Boakai per guida Liberia : 250mila morti, migliaia di feriti e mutilati, resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante sia ricco di diamanti. Weah, calciatore del Milan nella seconda metà degli anni Novanta, e ora ...

milan - piccolo problema muscolare per Donnarumma. In vista dell'Inter... : Secondo quanto riportato da Sky Sport , Gigio Donnarumma ha subito un lieve problema all'inguine nel corso delle ultime sedute d'allenamento: nonostante il piccolo guaio fisico accusato, tuttavia, ci sono buone possibilità per il ...

milan - infortunio dell'ultim'ora! Ecco la formazione per il derby : Il derby di Coppa Italia si avvicina, le novità di formazione anche con riflesso sul fantacalcio. L'ultima arriva dal Milanper Gianluigi Donnarumma : secondo Sky Sport, il portiere rossonero ha avuto un problema all'inguine nelle ultime ore dunque rischia di saltare la sfida con l'Inter. Per lui un 60% di possibilità di recuperare, ma rimane un piccolo ...