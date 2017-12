Il Segreto spoiler febbraio | Francisca e Prudencio complici di un infanticidio

Il Segreto spoiler gennaio : una trappola per Lucia - Emilia offesa da Eusebio Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena visto Adela e Carmelo confessare i suoi reciproci sentimenti [Video]. Gli ultimi spoiler ci svelano che Camila Valdesalce e Hernando Dos Casas decideranno di liberarsi della perfida Lucia con una trappola. Il Segreto anticipazioni: Camila e Hernando, una trappola per Lucia Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] in ...

Il Segreto spoiler gennaio : una trappola per Lucia - Emilia offesa da Eusebio : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena visto Adela e Carmelo confessare i suoi reciproci sentimenti. Gli ultimi spoiler ci svelano che Camila Valdesalce e Hernando Dos Casas decideranno di liberarsi della perfida Lucia con una trappola. Il Segreto anticipazioni: Camila e Hernando, una trappola per Lucia Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a gennaio 2018 ...

Il Segreto - spoiler febbraio : Beatriz dimentica il Castaneda con un uomo sposato Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena visto Marcela scoprire il tradimento di Matias. [Video] Gli ultimi spoiler rivelano che Beatriz iniziera' una nuova relazione che fara' parlare tutto Puente Viejo. Anticipazioni Il Segreto: Beatriz e Aquilino sempre più vicini Gli spoiler delle puntate de Il Segreto in onda a febbraio su Canale 5, rivelano che a Puente Viejo ...

Il Segreto - spoiler Spagna : a Punte Viejo torna un personaggio storico - ecco chi Video : Il prossimo anno, precisamente nelle prime settimane di gennaio 2018, i telespettatori di Canale 5 assisteranno ad un piacevole ed inaspettato ritorno di un personaggio storico. Di chi si tratta? Nella soap opera iberica Il Segreto [Video], fara' il suo ingresso Candela e il figlio Carmelito. Tutto questo avverra' nel capitolo 1613. Per quale motivo si è presentata nuovamente a Puente Viejo? Nei paragrafi sottostanti troverete tutte le ...

Il Segreto spoiler febbraio : il ritorno di Candela - nuovo lavoro per Carmelo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato Gracia perdere il lavoro alla pasticceria. [Video] Gli ultimi spoiler svelano che a Puente Viejo tornera' un personaggio amatissimo dai fans, mentre ci sara' una svolta lavorativa per Carmelo. Anticipazioni Il Segreto: la richiesta di Severo a Carmelo Le trame delle puntate de Il Segreto [Video] in onda nei primi mesi ...

Il Segreto - spoiler dall’11 al 15 dicembre : l’inganno di Lucia Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alla famosa #Soap opera “#Il Segreto” trasmessa in Italia dal 10 giugno 2013. Vi ricordiamo che questa appassionante serie televisiva [Video] va in onda su Canale 5 soltanto dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.10. In questo articolo scoprirete cosa accadra' nelle puntate che vedremo dall’11 al 15 dicembre 2017: vi anticipiamo che Camila Valdesalce sara' ingannata dalla sua amica cubana Lucia ...