Il Segreto | Hernando rovinato | Anita assassinata | Fe addio

Il Segreto : Camila - Hernando e Beatriz lasciano Puente Viejo Video : L'attuale stagione de #Il Segreto, Los Mantianales, sta per volgere al termine. Tra qualche mese infatti, diremo addio ai protagonisti principali e impareremo a conoscere altri volti che daranno il via a trame ancora più coinvolgenti ed intricate. Nelle nostre precedenti anticipazioni de Il Segreto [Video] abbiamo gia' parlato di tre di essi: Aquilino, il pericoloso interesse amoroso di Beatriz, Venancia - colei che distruggera' le vite di ...

Il Segreto anticipazioni - Hernando confessa che Lucia è la sua amante trama 1577 Video : Il tradimento di Hernando con Lucia ne #Il Segreto ha raggelato i telespettatori, che di certo non si aspettavano un simile gesto dal fedele Dos Casas. Eppure, le lusinghe e le moine della Torres hanno colpito nel segno. Ci vorra' ancora del tempo prima che Camila venga a scoprire tutto, che cosa succedera'? Di to tutti i dettagli... Il Segreto Canale 5: Hernando e Lucia amanti, Camila si allontana Ormai la frittata è stata fatta, Hernando e ...

Anticipazioni Il Segreto 2018 : HERNANDO minacciato da un usuraio : In alcuni dei nostri post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo accennato dei problemi economici che dovrà affrontare HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel). Ancora in crisi produttiva per via dei tranelli innescati dal defunto Damian (Ignacio Montes), il marito di Camila Valdesalce (Yara Puebla) cercherà di entrare in società con l’impresario Aquilino Benegas (Raul Tortosa) ma, visto che non disporrà di ...

Il Segreto / I dubbi di Camila : Hernando ha un'amante? (Anticipazioni 21 dicembre) : Il Segreto, anticipazioni puntata 21 dicembre: Beatriz attende con ansia di poter parlare con Matias, Camila dubita delle vere intenzioni di Hernando e si sfoga con Lucia.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 11:57:00 GMT)

IL Segreto / Camila in preda ai dubbi : cos'è accaduto a Hernando in sua assenza? (Anticipazioni 20 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 20 dicembre: Camila si rende conto che qualcosa è cambiato in Hernando durante la sua assenza e si sfoga con l'amica Lucia...(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 05:18:00 GMT)

Il Segreto - anticipazioni 27-29 dicembre : Hernando in difficoltà Video : Eccoci alle consuete anticipazioni della soap opera di Canale 5 #Il Segreto, la serie che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo e che va in onda con successo da quattro anni sulla televisione italiana. Saranno tantissimi i colpi di scena a tenere banco nel corso delle prossime puntate e oggi vogliamo darvi qualche news in merito a quello che vedremo dal 27 al 29 dicembre e che è destinato a tenere tutti col fiato sospeso. Amori, ...

Il Segreto - anticipazioni 27-29 dicembre : Hernando in difficoltà : Eccoci alle consuete anticipazioni della soap opera di Canale 5 Il Segreto, la serie che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo e che va in onda con successo da quattro anni sulla televisione italiana. Saranno tantissimi i colpi di scena a tenere banco nel corso delle prossime puntate e oggi vogliamo darvi qualche news in merito a quello che vedremo dal 27 al 29 dicembre e che è destinato a tenere tutti col fiato sospeso. Amori, ...

IL Segreto/ Hernando in preda ai sensi di colpa dopo aver tradito Camila! (Anticipazioni 18 dicembre) : Il SEGRETO, anticipazioni puntata 19 dicembre: Hernando, dopo aver tradito Camila con la sua migliore amica, comincerà a pentirsi di ciò che ha fatto, ma la perfida Lucia...(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 04:23:00 GMT)

Il Segreto - trame febbraio : Hernando affoga nei debiti - Camila sta male? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de #Il Segreto, la soap per la quale Mediaset ha appena modificato la programmazione natalizia [Video]. Le trame di febbraio ci svelano che il povero Hernando Dos Casas affoghera' nei debiti, mentre Camila accusera' uno svenimento all'emporio di Dolores. Anticipazioni Il Segreto: Hernando preda degli strozzini Le trame delle puntate de Il Segreto in onda a febbraio su Canale 5 rivelano che ...

Il Segreto - trame febbraio : Hernando affoga nei debiti - Camila sta male? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, la soap per la quale Mediaset ha appena modificato la programmazione natalizia. Le trame di febbraio ci svelano che il povero Hernando Dos Casas affogherà nei debiti, mentre Camila accuserà uno svenimento all'emporio di Dolores. Anticipazioni Il Segreto: Hernando preda degli strozzini Le trame delle puntate de Il Segreto in onda a febbraio su Canale 5 rivelano che Hernando Dos ...

Anticipazioni Il Segreto da lunedì 18 a venerdì 13 dicembre : Lucia insidia Hernando : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Matias vuole sposare Marciela Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna ...

Il Segreto 2018 - anticipazioni : HERNANDO sempre più indebitato con gli strozzini!!! : A Il Segreto, nei prossimi mesi il protagonista maschile HERNANDO Dos Casas (Angel De Miguel) si troverà a dover affrontare una grossa crisi finanziaria: accantonati i problemi coniugali con Camila Valdesalce (Yara Puebla) dovuti alle continue interferenze della cubana Lucia Torres (Chanel Terrero), il proprietario dei Manantiales cercherà di rilanciare la sua impresa, ancora in rosso a causa degli sporchi tranelli del defunto primogenito Damian ...

IL Segreto / Hernando cade nella trappola di Lucia : il tradimento è servito? (Anticipazioni 15 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 15 dicembre 2017: Hernando cade nella trappola di Lucia e tradisce Camila, ancora lontana da Puente Viejo insieme a Beatriz.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 05:53:00 GMT)

IL Segreto / Hernando cederà al fascino di Lucia? (Anticipazioni 13 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 13 dicembre: Hernando e Lucia restano soli a Los Manantiales dopo la partenza di Camila e Beatriz per Madrid. Cederanno alla passione?(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 03:24:00 GMT)