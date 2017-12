Il Segreto | Camila | Hernando e Beatriz lasciano Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto 2018 : CAMILA confessa a NICOLAS di essere incinta : Nei prossimi mesi a Il Segreto assisteremo ad una trama che avrà come protagonista CAMILA Valdesalce (Yara Puebla); come abbiamo infatti avuto di anticipare in precedenza, la moglie di Hernando Dos Casas (Angel De Miguel) comincerà ad avvertire numerosi malori e dovrà ricorrere al consulto del dottor Zabaleta (Juan Mota). Scopriamo perciò insieme tutto quello che accadrà… Dando uno sguardo alle Anticipazioni, scopriamo che i malesseri ...

Il Segreto anticipazioni - puntate dal 27 al 29 dicembre 2017 : la scoperta di Camila : La soap spagnola Il Segreto non va in vacanza neanche durante la settimana di Natale. Ripartirà, infatti, mercoledì 27 dicembre 2017, fino al venerdì successivo alle 15.30 su canale 5. Vediamo insieme che cosa succederà a Puente Viejo, poco prima che in Italia si festeggi l’anno nuovo 2018. anticipazioni Il Segreto La soap spagnola Il Segreto ci accompagnerà fino alla fine di questo anno 2017. Poche puntate andranno però in onda fino al 31 ...

Il Segreto anticipazioni - Camila e Nicolas si baciano? Puntata 1571 Video : Le puntate de #Il Segreto in onda su Canale 5 in questi giorni sono centrate sul rapporto intricato che si è venuto a creare tra Camila, preoccupata per la freddezza del marito, Hernando - che ha tradito la moglie con Lucia - e quest'ultima, convinta di avere in pugno il Dos Casas. Inaspettatamente, si aggiungera' un quarto protagonista, Nicolas: come mai? Ecco cosa succedera'... Il Segreto di Puente Viejo Canale 5: un amore spezzato Camila e ...

Il Segreto - trame gennaio : Mauricio sposo - Camila fugge - Nicolas innamorato Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il primo incontro tra Saul e Julieta. [Video]Gli ultimi spoiler rivelano che Camila si dara' alla fuga, mentre Nicolas fara' una sorprendente rivelazione su Alfonso. Anticipazioni Il Segreto: la scoperta di Camila, Nicolas innamorato Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a meta' gennaio su Canale 5, ...

Il Segreto - trame gennaio : Mauricio sposo - Camila fugge - Nicolas innamorato : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il primo incontro tra Saul e Julieta. Gli ultimi spoiler rivelano che Camila si darà alla fuga, mentre Nicolas farà una sorprendente rivelazione su Alfonso. Anticipazioni Il Segreto: la scoperta di Camila, Nicolas innamorato Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda a metà gennaio su Canale 5, rivelano che ...

Il Segreto / I dubbi di Camila : Hernando ha un'amante? (Anticipazioni 21 dicembre) : Il Segreto, anticipazioni puntata 21 dicembre: Beatriz attende con ansia di poter parlare con Matias, Camila dubita delle vere intenzioni di Hernando e si sfoga con Lucia.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 11:57:00 GMT)

IL Segreto / Camila in preda ai dubbi : cos'è accaduto a Hernando in sua assenza? (Anticipazioni 20 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 20 dicembre: Camila si rende conto che qualcosa è cambiato in Hernando durante la sua assenza e si sfoga con l'amica Lucia...(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 05:18:00 GMT)

IL Segreto/ Hernando in preda ai sensi di colpa dopo aver tradito Camila! (Anticipazioni 18 dicembre) : Il SEGRETO, anticipazioni puntata 19 dicembre: Hernando, dopo aver tradito Camila con la sua migliore amica, comincerà a pentirsi di ciò che ha fatto, ma la perfida Lucia...(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 04:23:00 GMT)

Il Segreto - trame febbraio : Hernando affoga nei debiti - Camila sta male? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni de #Il Segreto, la soap per la quale Mediaset ha appena modificato la programmazione natalizia [Video]. Le trame di febbraio ci svelano che il povero Hernando Dos Casas affoghera' nei debiti, mentre Camila accusera' uno svenimento all'emporio di Dolores. Anticipazioni Il Segreto: Hernando preda degli strozzini Le trame delle puntate de Il Segreto in onda a febbraio su Canale 5 rivelano che ...

Anticipazione Il Segreto dall’11 al 15 Dicembre 2017 : Lucia inganna Camila : Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Lucia resa sola con Hernando, Camila va a Madrid La prossima settimana accadrà davvero di tutto a Il Segreto di Puente Viejo. Partiamo dalle vicende della famiglia Dos Casas. Camila e Hernando sono sempre più distanti e Lucia non sembra far altro che continuare a mettere uno contro l’altra. La […] L'articolo Anticipazione Il Segreto dall’11 al 15 Dicembre 2017: Lucia inganna Camila ...

Anticipazioni Il Segreto : EMILIA e ALFONSO parlano a CAMILA e HERNANDO della relazione tra MATIAS e BEATRIZ : L’incidente in cui verrà coinvolta Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) nel corso dei prossimi mesi de Il Segreto creerà una serie di dinamiche nelle storie della telenovela: convinta che il marito MATIAS Castañeda (Ivan Montes) stia aiutando l’amico Sebas a recuperare parte di un gregge fuggito nei boschi, la ragazza si preoccuperà quando Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) la metterà al corrente del sopraggiungere di una ...

IL Segreto / Camila ed Hernando in crisi : la colpa è soltanto di Lucia? (Anticipazioni 6 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 6 dicembre: Camila si sente meglio e torna al lavoro dove litiga pesantemente con Hernando. La colpa è solo di Lucia?(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 05:42:00 GMT)

IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale 29 novembre : Lucia - il piano diabolico per separare Camila e Hernando : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata 29 novembre: Marcelo dice a Matias di essere incinta, Raimundo si sveglia ma non riconosce nessuno, neanche Emilia e Francisca.(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 15:15:00 GMT)