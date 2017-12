Il reality show è il genere di programma più visto del 2017? E quale? [SONDAGGIO] : Il Natale è finito, ora c’è attesa per il brindisi del 31 dicembre che segna la fine di questo 2017 e l’inizio del nuovo anno: Il 2018! Ma qual è stato il programma più visto di quest’anno? Sicuramente un posto in prima linea lo detiene il reality. I format collaudati che funzionano nel mondo Il reality, come genere televisivo da molti è odiato ma da altrettanti amato. Insomma. Per molti è l’espressione del trash e di quanto più becero si possa ...

Pier Silvio Berlusconi : 'Mediaset pensa a un reality show permanente'. Panico in Rai : L'ultima idea di Pier Silvio Berlusconi per sbaragliare la concorrenza della Rai? Un reality permanente, in onda su Mediaset. Il vicepresidente del Biscione ha snocciolato la sua idea in un'intervista ...

Grande Fratello Vip - colpo di scena amaro : Ivana Marzova - cuore spezzato dopo il reality show : Ivana Mrazova , terza classificata al Grande Fratello Vip 2 , ha confidato la sua situazione sentimentale da Barbara d'Urso. La modella a Pomeriggio 5 ha parlato del compagno d'avventura al Gf Vip 2 , ...

Grande Fratello 15 - a gennaio ripartono le selezioni per i concorrenti del reality show di Canale 5 che tornerà nella primavera 2018 : Non si sa ancora la data di partenza (verosimilmente marzo-aprile 2018) né la conduttrice ma di sicuro tornerà su Canale 5 l'edizione "normale" del Grande Fratello con concorrenti "non famosi".E di conseguenza ripartono i casting.prosegui la letturaGrande Fratello 15, a gennaio ripartono le selezioni per i concorrenti del reality show di Canale 5 che tornerà nella primavera 2018 pubblicato su realityshow 05 dicembre 2017 13:00.

Nba - reality show Lakers : la trama è firmata dalla famiglia Ball : L'arrivo di Lonzo Ball ai Los Angeles Lakers, secondo i più ottimisti, avrebbe costituito una rivoluzione per la Nba. Per ora, l'unica rivoluzione è stata a livello mediatico, con la franchigia ...

Le Spose di Costantino con 4 attrici famose - il reality show di Rai 2 con Costantino della Gherardesca : Da gennaio 2018 avremo il piacere di vedere Le Spose di Costantino su Rai 2. Da 5 anni viaggia e ci fa conoscere il mondo tramite un altro reality show (Pechino Express). Avete un’idea di chi sto parlando? Di Costantino della Gherardesca, che farà nuovi viaggi, accompagnato da personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, chi saranno? Le Spose di Costantino: da gennaio 2018 Costantino della Gherardesca adora viaggiare per il mondo. Dopo il ...

Grande Fratello Vip 2017 - ed. 2/ News dalla casa : gli Oneston vincitori morali del reality show : Grande Fratello vip 20917, ed. 2, diretta dalla casa: i concorrenti del reality sono a un passo dalla finale di lunedì sera e, in attesa di scoprire chi vincerà, Luca Onestini...(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 08:29:00 GMT)

Jersey Shore : Family Vacation - Mtv ordina il revival del reality show (in mezzo a tanti altri) : Una reunion, al giorno d'oggi, non la si nega a nessuno, neanche al cast di Jersey Shore, che ha accettato di passare insieme una vacanza sotto l'occhio delle telecamere. Mtv ha infatti annunciato la realizzazione di Jersey Shore: Family Vacation, ennesimo spin-off del popolare reality show andato in onda per sei stagioni (l'ultima cinque anni fa).In realtà, il mondo -e soprattutto il format- di Jersey Shore non era mai stato abbandonato ...

Grande Fratello Vip : ecco cosa farà Ignazio dopo il reality show Video : eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato al popolare #reality show “Grande Fratello Vip [Video]”. Come tutti sapete da circa un mese all’interno della casa più spiata dagli italiani è nata la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e #Ignazio Moser. Per chi non lo sapesse la scorso lunedì cioè durante l’undicesimo appuntamento serale di questo programma televisivo, la modella argentina ha terminato questa esperienza, invece il suo nuovo ...

MASSIMO LA TORRE - CHI E' IL CASTIGATORE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2/ Il gigante del reality show è già una star? : Il CASTIGATORE del GF Vip 2: chi è l'uomo che fa impazzire Cristiano Malgioglio? MASSIMO La TORRE, il man in black del GRANDE FRATELLO Vip 2, condurrà il paroliere fino in finale?(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 16:09:00 GMT)

Social House - i theShow protagonisti di un reality per riqualificare uno spazio cittadino : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Social House: il reality/esperimento Sociale Dal 15 novembre parte su Rai4 in prima serata Social House ...

GRANDE FRATELLO VIP 2017 / Eliminato e Nomination : il reality show conquista il 27 - 9% di share! (nona puntata) : GRANDE FRATELLO Vip 2017: Corinne Clery è l'eliminata della nona puntata. Al televoto finiscono cinque concorrenti ovvero Jeremias, Cristiano, Giulia, Luca e Raffaello.(Pubblicato il Tue, 07 Nov 2017 10:50:00 GMT)

Isola 13 : Francesco Monte firma il contratto per il reality-show honduregno Video : Isola 13: Francesco Monte firma il contratto per il reality-show honduregno Video Dal 'Grande Fratello VIP 2' a L'Isola Dei Famosi 2018: Francesco Monte parteciperà al reality-show dell'Honduras. Clicca e guarda il Video ...