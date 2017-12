: Il #ProgrammaSport del MoVimento 5 Stelle: Il ruolo del Coni nello sport italiano - Dghinelli : Il #ProgrammaSport del MoVimento 5 Stelle: Il ruolo del Coni nello sport italiano - llugli : Il #ProgrammaSport del MoVimento 5 Stelle: Il ruolo del Coni nello sport italiano - MoVimento 5 Stelle di Mauro... - JorgeBlst : RT @GiuliaGrilloM5S: Il #ProgrammaSport del MoVimento 5 Stelle: Sport e politica - SerpicoFra : Il #ProgrammaSport del MoVimento 5 Stelle: Il ruolo del Coni nello sport italiano - GiuliaGrilloM5S : Il #ProgrammaSport del MoVimento 5 Stelle: Sport e politica -

Leggi la notizia su beppegrillo

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) di Mauro Bardaglio, professore di educazione fisica Il tema del rapporto trae Governo, le istituzioni delloe il, secondo me si può riassumere in un dato presentato in questi giorni all'università Bocdal servizio sanitario nazionale. In Italia per ipocinesi muoiono 82.000 persone all'anno. Il 14,6% delle morti italiane derivano da persone che non si muovono o si muovono pochissimo. L’ipocinesi porta quindi alle malattie classiche: diabete, tumore alle mammelle per le donne e malattie cardiache. Se non si affronta il tema delle attività motorieive in questo quadro, tenendo anche conto che il costo complessivo è di circa 1,4 miliardi annui di costo sanitario per l’ipocinesi, non si riesce a capire la motivazione per cui in Italia bisogna fare una riforma complessiva. La riforma complessiva è prima di tutto fare come tutti i paesi europei, ...