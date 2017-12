Il presepe choc | famiglia di colore e musulmana

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) La provocazione è decisamente forte: Giuseppe e Maria hanno la pelle nera e, nella vita di tutti i giorni, invece di andare in chiesa vanno alla moschea. Infatti il padre e la madre di Gesù sono interpretati da una coppia senegalese di religioneche vive in provincia di Pisa da più di vent'anni. Il bambinello, invece, è la loro Diarra, una bambina di cinque mesi nata lo scorso agosto. La rappresentazione delvivente è andata in scena ieri pomeriggio a San Miniato Basso, paesone della provincia di Pisa, dove già alcuni anni fa un, non quello vivente però, aveva fatto discutere e non poco per la presenza di due pastori che si davano teneramente la mano in prossimità della capanna: una presenza gay friendly che sollevò un polverone e fece storcere il naso ai più tradizionalisti della Curia locale, visto che l'allestimento era stato fatto proprio nelle ...