Il piano Rom della Raggi e il caso Camping River | “Ancora aperto e abusivo E sono

Roma - Atac - piano di salvataggio : ex depositi in vendita : Vecchi depositi , uffici in disuso, fabbricati vari, perfino terreni. La cura dimagrante di Atac passa dalla dismissione di un corposo pacchetto di proprietà, che valgono quasi un terzo del patrimonio ...

Si arrampica sul termosifone e precipita dal 5° piano - muore bimbo di 5 anni a Roma : Un bambino di 5 anni è precipitato dalla finestra di casa al quinto piano di un palazzo a Spinaceto, alla periferia di Roma, in zona Spinaceto, alla periferia di Roma. Inutili i soccorsi del personale del 118. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della compagnia di Pomezia che indagano sulla vicenda.Da una prima ricostruzione, sembra che il bimbo si sia arrampicato sul termosifone vicino alla ...