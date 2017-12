Il piano per il salvataggio di Gtt | gli advisor | mancano 25 milioni L' azienda | 15

F1 - Hamilton - il suo 2017 : 'Sapevo sarebbe stato un anno chiave - avevo un piano perfetto' : Sapevo anche l'impatto che avrebbe avuto battere un quattro volte campione del mondo della Ferrari', ha detto Hamilton. 'Avevamo un piano antiproiettile e una struttura per fare le cose in un certo ...

La Commissione Ue apre al piano Prodi : "Cambiare per fermare i nazionalismi" : "L'iniziativa è interessante e risponde a un problema effettivo", dice Carlo Altomonte, professore di economia alla Bocconi, consulente Bce e membro del think tank Bruegel di Bruxelles. "C'è un gap ...

Prodi e il piano da 150 miliardi l'anno per salvare l'Europa : In tempo di disaffezione e sfiducia nella politica, un forte messaggio per rimettere i cittadini europei al centro dell'Ue. Non dobbiamo avere paura'. Il messaggio è fortemente politico . L'...

piano per l'Europa su sanità - istruzione - edilizia. Prodi : 'È una prova d'amore tangibile per tutti i cittadini' : A proposito di amori: che effetto le fa ascoltare discorsi euroscettici anche dalla parte politica di cui lei è stato un fondatore? "È meglio per tutti che lei non mi faccia questa domanda".

New Deal sociale da 150 miliardi l’anno - il piano di Prodi per salvare l’Europa : L’Europa ha bisogno di un New Deal nel campo dimenticato delle infrastrutture sociali: salute, istruzione, edilizia. È il piano firmato da Romano Prodi, frutto di un anno di lavoro con una ventina di esperti radunati in una «task force di alto livello», promossa dall’associazione delle banche pubbliche europee (in Italia, la Cassa Depositi e Presti...

Terremoto - approvato il secondo piano delle opere di ricostruzione : al Lazio 135 milioni : La Cabina di regia della ricostruzione post-Terremoto, presieduta dal Commissario straordinario del Governo, Paola De Micheli, su proposta dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, ha approvato il secondo piano di opere pubbliche stanziando, a favore dei 15 Comuni del cratere reatino, dell’amministrazione provinciale di Rieti e della Regione Lazio, l’importo complessivo di 135 milioni di euro. Lo stanziamento, ...

22/12/2017 - Settimopiano - in mostra opere di Achille Pace e di 5 giovani artisti : ... Tavola rotonda con Achille Pace e Marbel (sarà presente un pubblico e verrà trasmessa in streaming) ore 18 vernissage della mostra riflessi e nodi liberi supportato dal caseificio Barone e dalle ...

Incendi Piemonte : piano straordinario per il ripristino dei territori : La Regione Piemonte predisporrà un piano straordinario per il ripristino dei territori interessati nel corso del 2017 dagli Incendi boschivi. Lo ha deciso la giunta, su proposta dell’assessore Valmaggia. Particolare riguardo sara’ rivolto alla messa in sicurezza dei territori che possono provocare situazioni di rischio per la pubblica incolumità e alla tutela di valori ambientali e paesaggistici. La redazione del documento – ...

Maltempo e freddo a Milano - Codacons : serve un piano per aiutare i senzatetto : Più calano le temperature più diventa difficile per i senzatetto: a Milano “serve un piano – scrive Codacons in una nota – che arrivi ad aiutare tutti, soprattutto le persone più in difficoltà. serve un censimento dei più bisognosi e disperati in modo da non abbandonare nessuno al gelo di questo inverno. Con la volontà comune di tutti potremmo davvero fare la differenza ed aiutare chi ne ha più bisogno. Scriveremo al Sindaco ...

Un portale web per il piano paesaggistico della Basilicata : Roma, 21 dic. (askanews) E' stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa il portale dedicato al Piano paesaggistico regionale. Il sito Internet raccoglie la prima fase di ...

Maltempo - in Liguria al via piano per evitare blocco treni : Genova, 21 dic. (askanews) Regione Liguria, trenitalia, Rfi, polizia ferroviaria e vigili del fuoco stanno studiando un piano per evitare che si ripetano i gravi disagi al trasporto ferroviario ...

Maltempo e treni in tilt : dalla prefettura di Genova un piano per Rfi : Nel pomeriggio di ieri si è svolta in prefettura a Genova una riunione presieduta dal Prefetto Fiamma Spena per esaminare le criticità che hanno interessato il trasporto ferroviario in occasione delle avverse condizioni meteorologiche del 10 e 11 dicembre. Scopo dell’incontro, al quale hanno partecipato l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Fabrizio ...