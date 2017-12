Il Pd cala | e Forza Italia catalizza il voto antigrillino

Salvini vuole un patto scritto con Berlusconi - ma su lui cala il gelo di Forza Italia : Il leader leghista rinnova il suo aut-aut per blindare il centrodestra e tenerlo lontano dai rischi delle larghe intese dopo il voto: 'un accordo anti inciucio' -

Silvio Berlusconi cala la mannaia : 'Forza Italia - solo la metà dei parlamentari verrà ricandidata' : Siccome ne presenteremo 600 di questi 50 hanno già fatto politica mentre 550 no'. Forte dei sondaggi, il Cav ha già anticipato come sarà composta la futura compagine di governo se a vincere sarà il ...

Francesco in Myanmar - prova di forza del generale Hlaing che chiede di essere ricevuto per primo. Sui Rohingya cala però il silenzio : I militari hanno in mano di molta parte dell'economia del Paese, anche a causa di meccanismi corruttivi sviluppatesi nei decenni della dittatura, cominciata nel 1962. Serve la loro approvazione per ...

Francesco in Myanmar - prova di forza del generale Hlaing che lo riceve per primo. Sui Rohingya cala però il silenzio : I militari hanno in mano di molta parte dell'economia del Paese, anche a causa di meccanismi corruttivi sviluppatesi nei decenni della dittatura, cominciata nel 1962. Serve la loro approvazione per ...

calais - migranti forzano blocco : feriti : 22.15 Un'auto con 9 migranti a bordo ha forzato un posto di controllo a Calais,nel nord della Francia, ferendo in modo lieve un funzionario. Il veicolo, secondo fonti della prefettura con targa tedesca, ha accelerato quando si è trovato davanti il blocco. Gli agenti "hanno fatto uso delle armi" per fermare la vettura. Ambienti sindacali parlano di 5 colpi sparati. I migranti, sei iracheni e tre afghani, sono stati condotti negli uffici di ...

Aemilia - il pentito Muto : “Nel 1994 in calabria la ‘ndrangheta votò Forza Italia” : La deposizione del neo collaboratore di giustizia Salvatore Muto inizia col botto nell’aula bunker del tribunale di Reggio Emilia. “La ‘ndrangheta”, dice nel pomeriggio di lunedì 19 novembre in videoconferenza, “si impegnò a raccogliere voti alle elezioni politiche del 1994 tra Cutro e Isola Capo Rizzuto per Silvio Berlusconi”. Promotore dell’iniziativa fu nientemeno che Antonio Ciampà detto Coniglio, membro della omonima potente famiglia allora ...

Roma - 4 novembre : Forza Nuova calabria si mobilita per la 'marcia dei patrioti : '... L'Ardito è bello L'ardito è forte Ama le donne e beve il buon vin La sua fiamma, color di morte Trema il nemico quando è vicin...' " Scusate se ho scomodato i miti eterni della Patria come gli ...