Il Parma non vince più | altro pareggio contro lo Spezia | problemi in attacco per D’Aversa

Serie B - pareggiano Palermo - Bari e Parma. Ne approfitta il Frosinone : pareggiano le prime otto tranne il Frosinone: Palermo, Bari e Parma rallentano e i ciociari superano pugliesi ed emiliani e si piazzano al secondo posto in classifica a due punti dalla vetta. ...

Serie B show : frena il Palermo - Bari e Parma non si fanno male - super Foggia - la Ternana vince e Pochesci si salva : 1/47 LaPresse/Settonce Roberto ...

Mat Smile e la Parma non mediocre. La recensione di Max Scaccaglia : 'Nei suoi momenti migliori ci sento tanto i Chemical Brothers' - : Di certo Afrika Bambaataa e la folta schiera di MC e DJ, non ebbero paura di sfidare critica e mainstream (che ricordiamo allora essere la Disco Music): erano sicuri della portata, politica e sonora, ...

Serie B : Parma e Frosinone al comando : ROMA, 9 DIC - Classifica di Serie B dopo la 18/a giornata (Bari-Palermo domani alle 17.30): Parma e Frosinone 30; Bari, Palermo e Empoli 29; Cittadella 28; Cremonese e Venezia 27; Carpi 24; Perugia, ...

Serie B - il Frosinone in testa con il Parma mentre il Cittadella è raggiunto allo scadere. Per Cosmi debutto con un pari : In questa Serie B sempre senza padroni, Frosinone e Cittadella raggiungono in testa il Parma, ma domani il Bari battendo il Palermo tornerebbe solo al vertice. allo stadio Benito Stirpe, il Brescia ...

Serie B : il Frosinone aggancia il Parma in vetta. Pari Pro Vercelli : 1 di 6 Successiva ROMA - Dopo gli anticipi di ieri con il poker del Cesena contro il Pescara, la vittoria dello Spezia sul Foggia e i pareggi di Novara-Cremonese e Ternana-Parma, torna in campo la ...

Serie B : il Frosinone raggiunge il Parma - vince anche l'Empoli : Al Benito Stirpe, Citro e Dionisi piegano 2-0 il Brescia, Donnarumma regala l'1-0 al Carpi. L'Avellino riprende il Cittadella: 2-2 con doppietta di Laverone

Il Parma recrimina contro la Ternana : i tifosi non convinti delle scelte di D’Aversa : Si è concluso il secondo match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie B, pareggio tra Ternana e Parma, gli ospiti in vantaggio nel primo tempo con Di Gaudio, poi reazione della squadra di Pochesci che trova la rete del pareggio con Tremolada, recrimina il Parma che ha fallito il raddoppio in più di un’occasione ma in attesa delle altre partite può festeggiare la vetta solitaria. Non sono mancate le critiche dei tifosi nei ...

Serie B : il Parma aggancia la vetta - il Frosinone frena ancora : ROMA - In attesa di Entella-Bari (domenica, ore 17.30) e di Palermo-Venezia, in campo alle 18, il Parma si gode qualche ora in vetta alla classifica piegando per 3-0 la Pro Vercelli. Sciupa, invece, ...

Serie B - Parma in vetta : il Frosinone si ferma - pari fra Pescara e Ternana : 'Il Parma è la squadra del cuore', urlavano al Tardini ai tempi belli. E' la capolista, batte la Pro Vercelli grazie al fratello di Insigne e regge il passo del Bari. In Serie B è sempre spettacolo, ...

Serie B : il Parma aggancia il Bari - pari per Empoli e Frosinone : Gli emiliani piegano 3-0 la Pro Vercelli, i toscani non vanno oltre l'1-1 a Novara, mentre i ciociari si fanno fermare sul 3-3 dal Cesena

Serie B - il Parma aggancia la vetta : Jallow ferma il Frosinone - pari dell'Empoli : Un'espulsione che sblocca la partita: Konate si fa cacciare e il Parma ringrazia, battendo la Pro Vercelli 3-0. Succede tutto in 2', con il gol del vantaggio del solito Insigne e il raddoppio di ...

Serie B Il Frosinone perde posizioni. Bari e Parma in vetta alla classifica : Il Frosinone non è più la capolista della Serie B. Il pareggio di ieri sera non ha favorito la squadra di Longo che è rimasta in vetta solamente fino ad oggi pomeriggio, quando cioè si sono disputate ...