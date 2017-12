il mistero che orbita intorno alle mutilazioni animali

Elena Santarelli - mio figlio è malato/ Che cos’ha? Il mistero e la ‘difesa’ di Parpiglia e Balivo : Elena Santarelli e Bernardo Corradi: il figlio Giacomo è malato, ultime notizie e condizioni di salute. Cos'ha? I post su Instagram e la difesa di Gabriele Parpiglia e Caterina Balivo(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:57:00 GMT)

Strage di Ustica/ Video - il servizio di Andrea Purgatori che alza il velo su un mistero lungo 37 anni : Strage di Ustica, 37 anni dopo un servizio di Andrea Purgatori su La7 riapre il caso con la testimonianza importante ed unica di un ex militare che fa luce su quanto accaduto.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:32:00 GMT)

Il mistero delle barche fantasma nordcoreane : una nave madre le traina : Il principale scopo di queste formazioni sarebbe quello di fare economia di combustibile.A spingere queste fragili barchette di legno così vicino alle coste giapponese, fino a un punto che mai si ...

Arrestato in Spagna "Igor il russo" : dalle ricerche in Brasile e il mistero dei profili Facebook rimossi : E ancora: il suo comportamento "inspiegabile" fra il 10 e il 21 marzo ha gradualmente spento i suoi contatti con il mondo. Prima degli omcidi in Emilia. Un giorno dopo l'altro ha oscurato i suoi ...

Spazio : satellite “universitario” risolve il mistero delle particelle super energetiche : Un gruppo di studenti dell’Università del Colorado è riuscito a risolvere un mistero cosmico rimasto in sospeso per 60 anni. L’enigma, legato alla fonte di alcune particelle potenzialmente dannose nella cintura di radiazione terrestre, è stato spiegato grazie ai dati provenienti da un satellite non più grande di una scatola da scarpe, costruito e messo in funzione dagli studenti stessi. La radioattività dello Spazio all’interno della ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : WERNER LASCIA CHARLOTTE dopo le nozze! Ma c’è un mistero… : Si stanno facendo davvero appassionanti le trame della quattordicesima stagione di Tempesta d’amore! dopo innumerevoli misteri, segreti e colpi di scena, infatti, una delle storyline della nuova annata della soap ci regalerà una svolta davvero imprevista… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania nella seconda metà di gennaio! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: WERNER spinge Susan al suicidio Come sappiamo, da ...

Nadia Toffa scherza sul malore : 'Un giro gratis'. Ma resta il mistero sulle cause : "Anche le Iene piangono". Compostamente, dietro lo schermo tv davanti al quale, domenica sera, hanno trovato posto due milioni e mezzo di telespettatori. Nicola Savino, qualche luccicone ad ...

Che cos’ha Bryan di Amici 17/ Infortunio - cresce il mistero : dovrà ritirarsi come Andrea Muller? : Che cos’ha Bryan Ramirez, il ballerino di Amici 17? Infortunio per lui, cresce il mistero: dovrà ritirarsi come Andrea Muller? Le prime news(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 14:50:00 GMT)

La lingua di Aida Yespica / Che mistero nasconde? Daniele Bossari sconvolto : "Sei un alieno" (GF VIP 2) : Che mistero nasconde la lingua di Aida Yespica? La venezuelana la mostra in gran segreto a Daniele Bossari, il conduttore sconvolto al Grande Fratello Vip 2: "Sei un alieno"(Pubblicato il Mon, 27 Nov 2017 18:25:00 GMT)

Milan - mistero Kalinic : titolare la punta che segna meno di tutte le altre : Qual è il centravanti più prolifico in questa stagione tra quelli convocati per Milan-Torino? André Silva, autore di otto gol finora. Il secondo? Cutrone, che con sette centri batte il compagno nella ...

Un omicidio e un mistero ambiguo - come un piatto salato ma che... salato non è! : Sta tutto nella percezione. Quello che vedo è la mia verità, per il semplice fatto che l'ho visto. L'ho interpretato in quel modo.Interpretazione, è questa la parola chiave del romanzo d'esordio di Danya Kukafka, "Girl in snow"(Bompiani), dove tutto non è ciò che sembra e qualcosa sembra quel che in realtà non è mai stato.La copertina di questo thriller dal passo classico, direi quasi felpato, in ...

Il mistero del piccolo Salah - a due anni trovato che vagava per strada in Brianza : solo e senza scarpe : Notato una passante e accompagnato in ospedale, i carabinieri indagano per capire se si tratti di un caso di smarrimento

Strage di Capaci - il clamoroso mistero del Dna che può ribaltare la storia d’Italia [DETTAGLI] : Dei reperti, descritti in dettaglio in una corposa consulenza depositata agli atti del processo bis per la Strage di Capaci ormai concluso, si è a conoscenza da tempo. Un guanto di lattice e una torcia, con sopra impronte di un uomo e una donna, erano stati trovati a poca distanza dal cratere lasciato dall’esplosione che sventro’ l’autostrada. L’identità di queste due persone non è mai stata accertata. “Per mesi, ...

mistero a Crooked House/ Il film che riporta Agatha Christie al cinema : Con il film di Gilles Paquet-Brenner torna al cinema Agatha Christie, l’autrice più venduta al mondo, regina del genere giallo e dell’enigma letterario. ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Sun, 05 Nov 2017 06:11:00 GMT)ORIZZONTI DI GLORIA/ Kubrick, la guerra e "l'esperienza" rivissuta dopo 60 anni con Dunkirk, di L. LocatelliSFOOTING/ La "Rivoluzione francese" dell'ortografia potrebbe arrivare qui da noi con una… "inclusione ...