Il maltempo sferza Roma E tutti attaccano la Raggi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Traffico in tilt aa causa delche ha colpito la Capitale da questa mattina e che sta causando allagamenti in diverse parti della città. La pioggia battente, rende noto Luce verde (servizio di Aci in collaborazione conCapitale), sta causando rallentamenti su via Salaria, viale del Muto Torto, sulla Tangenziale Est, su Lungotevere tra via Flaminia e via Casilina, a causa del fango che si è formato difficoltà di circolazione in via di Santa Maria di Galeria. Anche sul Grande raccordo Anulare code e traffico intenso su tutto l'anello.Guasti alle strutture della metro A e B. Nelle Metro A sono fuori servizio i montascale nelle stazioni di Lucio Sestio, Colli Albani, Arco di Travertino, Giulio Agricola, Lepanto, Ottaviano gli ascensori a Manzoni e le scale mobili alle fermate Cipro e Furio Camillo. Sulla linea B chiusi gli ascensori a Marconi e Policlinico. Un albero ...