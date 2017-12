Il Genoa | le sirene spagnole e il futuro di Adel Taarabt

Calciomercato Genoa - sirene per Taarabt : ecco le intenzioni per gennaio : Calciomercato Genoa – Nonostante la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, il Genoa è in ripresa dopo l’arrivo in panchina di Ballardini, adesso i rossoblu si preparano per l’importante gara di campionato contro la Fiorentina. Protagonista nelle ultime giornate Taarabt, l’attaccante è finito nel mirino di diversi club esteri, in particolar modo spagnoli e portoghesi, il calciatore è di proprietà del Benfica ed in ...