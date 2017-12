Il dolore di Rihanna | il cugino è stato ucciso in una sparatoria

: Il dolore di Rihanna: «Il calore di Tavon, perduto per sempre» via @VanityFairIt - Terry21779008 : Il dolore di Rihanna: «Il calore di Tavon, perduto per sempre» via @VanityFairIt - Retenews24 : Il dolore di Rihanna, il cugino ucciso in una sparatoria - “RIP cugino… non posso credere che solo l’altra notte ti… - CIDRih : "La scorsa notte ti tenevo tra le mie braccia" HuffPost Italia #RIPTavon - CIDRih : #RIPTavon???????? Radio Deejay - CIDRih : Anche Vanity Fair Italia ne parla: “La popstar piange il cugino ventunenne, Tavon Kaiseen Alleyne, morto a... -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Un 26 dicembre difficile da dimenticare per la popstar: undi soli 21 anni èmentre tornava a casa alle Barbados il giorno dopo Natale. I due avevano passato la festività assieme. A dare la notizia della morte la stessa cantante, postando delle foto su Instagram che la ritraggono felice con il giovane. Anche se nel post non viene mai fatto il suo nome, la polizia lo ha identificato come Tavon Kaiseen Alleyne. “Riposa in pace– si legge – non riesco a credere che solo la notte scorsa ti ho abbracciato. Non avrei mai pensato che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrei sentito il calore del tuo corpo. Ti vorrò sempre bene”.ha concluso il posto con l’hashtag #endgunviolence, “basta alla violenza da armi”. L’omicida è ancora a piede libero e non si conosce il movente ...