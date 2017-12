Il colosso del caffè investe sulla tv online | Lavazza compra il 25% di Chili | concorrente

Fusione Fs-Anas al via - nasce un nuovo colosso delle infrastrutture : ... dopo il via libera del Governo arrivato con la firma dei decreti del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Economia. Sarà un colosso con oltre 80 mila dipendenti, più di 100 miliardi di ...

Mondo Convenienza - ma a quale prezzo : l'altro lato del colosso del mobile. L'inchiesta de L'Espresso sullo sfruttamento dei lavoratori : A differenza di altre realtà come Ikea, dove ho lavorato nel 2003 e poteva capitarti un giorno libero nel fine settimana, da Mondo Convenienza il weekend si lavora sempre, tassativamente". Nel corso ...

Bormioli : ecco come sarà il colosso del vetro made in Parma : Si chiama closing in gergo economico. In sostanza è la formalizzazione che l'industria vetraria Bormioli Luigi di Parma ha acquistato la divisione "Casa" della Bormioli Rocco, elevando gli ...

Da pioniere a colosso del laser - i 40 anni di Prima Industrie : Torino, 30 nov. (askanews) Da pioniere della meccatronica in Piemonte a colosso mondiale del laser di ultima generazione, con radici ben salde a Collegno (Torino). E' Prima Industrie, che celebra oggi ...

La fusione Luxottica-Essilor? Le sette fatiche di Del Vecchio Ecco perché il colosso fa paura : Luxottica in luce a Piazza Affari dopo il via libera all’integrazione con Essilor giunto dal Canada. Ma gli antitrust di Stati Uniti, Cina, Brasile ed Europa sono ancora al lavoro ed anzi Bruxelles ha stoppato il decorrere dei 90 giorni di tempo necessari ad esprimere un parere richiedendo ulteriori documenti per approfondire la sua indagine. I nodi che restano da sciogliere sono quelli dell’eccessivo potere commerciale che il nuovo leader ...

Il contadino peruviano fa causa al colosso dell'energia tedesco : 'Cambia il clima - minaccia la mia città' : Con questa decisione - ha aggiunto Klaus Milke, presidente dell'associazione ambientalista Germanwatch, che assiste Lliuya nella sua battaglia legale- aumenta molto la pressione sulla politica e sui ...

Perché il titolo del colosso Leonardo è crollato a Piazza Affari : Roma, 10 nov. (askanews) Il titolo di Leonardo crolla in borsa, lasciando sul terreno a Piazza Affari circa il 20% del suo valore. Ieri, il gruppo ha diffuso i conti del terzo trimestre, annunciando ...

Perché Disney vuole 21st Century Fox (e Sky)? La strategia del colosso Usa dei media : L'obiettivo, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sarebbe quello di rafforzarsi nello streaming e competere con Netflix. L'articolo Perché Disney vuole 21st Century Fox (e Sky)? La strategia del colosso Usa dei media è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nei Paradise Papers anche il colosso del lusso Lvmh : anche Lvmh, il più grande gruppo industriale del lusso al mondo è citato nelle rivelazioni dei "Paradise Papers". A riportare la notizia è il quotidiano francese Le Monde, secondo il quale il gruppo avrebbe collocato "dei beni in sei paradisi fiscali".Lvmh possiede aziende di lusso come Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Fendi, Céline, Givenchy, Bulgari, Sephora, Kenzo e Loro Piana. A ...

Giappone - l'idea del colosso del marketing : sei giorni di ferie in più ai non fumatori : Un'ipotesi che ha trovato una forte opposizione da parte soprattutto del gigante Japan Tobacco, quarto produttore di sigarette al mondo, compartecipata dal governo. Secondo l'organizzazione mondiale ...

Intel : utili in rialzo del 34% nel terzo trimestre. colosso rivede al rialzo outlook 2017 : Intel ha reso noto di aver assistito nel terzo trimestre dell'anno a una crescita degli utili del 34%, a $4,52 miliardi, rispetto ai $3,38 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Il fatturato ...

Cara Netflix : il colosso dello streaming investe 7 miliardi in programmazione : Il colosso della tv in streaming chiude il terzo trimestre con un utile netto in aumento del 150% a 130 milioni di dollari rispetto ai 52 milioni dell'anno scorso, su ricavi in crescita del 30% a 2,...