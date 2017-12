: RT @OptiMagazine: Il cameo di #JennaColeman in #DoctorWho è stato last minute, Steven Moffat: "Colpa di… - _diana87 : RT @OptiMagazine: Il cameo di #JennaColeman in #DoctorWho è stato last minute, Steven Moffat: "Colpa di… - _diana87 : Il cameo di Jenna Coleman in Doctor Who è stato last minute, Steven Moffat: “Colpa di Victoria” (video) - OptiMagazine : Il cameo di #JennaColeman in #DoctorWho è stato last minute, Steven Moffat: "Colpa di… - DWItalianClub : Steven Moffat ammette di aver girato con difficoltà il cameo finale di Clara. -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) A causa delle complicate riprese di Victoria, ildiinWho rischiava di saltare. L'attrice inglese è impegnatissima sul set della serie tv (che riprenderà nel Regno Unito a breve con la terza stagione, mentre in Italia la prima è in onda su Canale5) e pernon èfacile chiamarla per una brevissima apparizione nello show della BBC One.ha ricoperto il ruolo di Clara Oswald, companion dapprima dell'Undicesimo (interpretato da Matt Smith di The Crown) e poi del Dodicesimo (Peter Capaldi), ed è stata personaggio principale per tre stagioni diWho.Nello speciale natalizio, andato in onda su BBC One il 25 dicembre, il Dottore ha qualche ripensamento sul rigenerarsi, ma solo le parole di Clara, e successivamente di Bill Potts, lo inducono a cambiare idea. Per i fan, rivedereinWho, anche se solo per ...