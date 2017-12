: I ritratti di Annie Leibovitz - iodomin_art : I ritratti di Annie Leibovitz - iodomin_art : I ritratti di Annie Leibovitz - MISTERO_MISTERI : I ritratti di Annie Leibovitz -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Questo servizio è pubblicato sul numero 1 di Vanity Fair in edicola da mercoledì 27 dicembre 2018 a martedì 9 gennaio 2018. I libri di fotografia sono stati una presenza costante nella mia vita e hanno influito molto sul mio lavoro: The Decisive Moment, di Henri Cartier-Bresson; Gli americani, di Robert Frank; Magazine Work, di Diane Arbus; Observations e Nothing Personal, di Richard Avedon; Diary of a Century, di Jacques-Henri Lartigue. Ricordo quando Bea Feitler mi raccontò che aveva ideato la storia del libro di Lartigue insieme ad Avedon. Ho avuto la fortuna di collaborare per molti anni con Bea. La conobbi all’inizio degli anni Settanta, quando era l’art director della rivista Ms., il cui successo era in gran parte dovuto al progetto grafico. Alcuni anni prima aveva progettato il libro di Lartigue e aveva aiutato Avedon a pubblicarlo, oltre ad aver lavorato come art director di ...