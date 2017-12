: Qui trovate la lista coi dischi migliori del 2017 secondo me: Parte 1 (50-21): - colas : Qui trovate la lista coi dischi migliori del 2017 secondo me: Parte 1 (50-21): - colas : I 50 migliori album del 2017 (Parte seconda: la top 20) - GabryAnton : RT @gpoglio: I 15 migliori album del 2017 - gpoglio : I 15 migliori album del 2017 - stati_generali : I dieci migliori album del 2017 -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) 20. Arca – Arca Ho fatto ascoltare questo disco a Leonardo, mio nipote, nel giorno del suo decimo compleanno. Non l’ha capito, ma l’ha voluto ascoltare fino alla fine – di solito è molto più sbrigativo – perché le atmosfere gli ricordavano quelle di un film horror e poi perché gli sembrava non somigliasse a nessuna altra musica esistente in natura. Poi mi ha chiesto se mi piace la musica classica. Non so se le cose sono correlate. 19. Jlin – Black Origami Non so neanche se ha più senso chiamare footwork una cosa del genere, non so neanche se è ancora considerabile musica da ballare, ma di certo il futuro è qui ed è adesso. 18. Steve Lacy – Steve Lacy’s Demo Steve Lacy è il tipo dei The Internet, e anche uno dei produttori più in voga degli ultimi anni (in DAMN. ci sono anche le sue manacce). All’inizio delha pubblicato questo EP di ...